Дорожники устраняют изъяны на главном "футбольном" проспекте Волгограда









Дорожные работы в рамках гарантийного обслуживания стартовали на проспекте им. Жукова в Волгограде, по которому уже в июне текущего года поедут участники и гости ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, устраняются незначительные дефекты дорожного полотна, которые выявила весенняя инспекционная проверка.

Отмечается, из 136 тысяч квадратных метров общей площади изъяны в виде деформации покрытия в местах спайки полотна и примыкания люков подземных коммуникаций появились на площади в 300 квадратных метров (то есть на 0,2%). Работы проводятся силами муниципального учреждения "Северное", впоследствии их стоимость будет взыскана с подрядной организации, проводившей реконструкцию магистрали.













Напомним, проспект им. Жукова был реконструирован в 2016 году. Работы проводило ООО "Дорстройсервис" из Северной Осетии- Алании. Этот же подрядчик ремонтировал проспект Ленина в Волгограде и шоссе Авиаторов. Однако с последнего объекта компанию изгнали - ее не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков. В настоящее время компания находится в предбанкротном состоянии.



