В Волгограде коммерсанта отправили в колонию-поселение за неуплату многомиллионного кредита

Волгоградский областной суд заменил условное наказание на реальное лишение свободы директору ООО "ЗМК "Меткон" Андрею Трофимову за неуплату кредита в сумме 12,5 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В феврале текущего года Красноармейский районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Теперь этот срок он должен отбыть в колонии-поселении. Примечательно, что суд первой инстанции вообще освободил мужчину от назначенного наказания по амнистии.

Следствием и судом установлено, что Трофимов в октябре-ноябре 2012 года с целью приобретения в Волжском здания сауны и земельного участка обратился в банк для получения кредита на сумму 12,5 млн рублей. В качестве подтверждения своей платежеспособности он представил в кредитную организацию налоговые декларации с завышенной суммой полученных организацией доходов. На основании указанных недостоверных сведений коммерсанту был выдан кредит, однако обязательства по кредитному договору так и не были исполнены. Вину в инкриминируемом деянии Трофимов признал в полном объеме, частично возместив ущерб на сумму 150 тыс.рублей. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Приговор вступил в законную силу.



