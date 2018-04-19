Властям Волгограда не хватает гармонии на улицах города

Любая переделка фасадов зданий в Волгограде должна проходить муниципальный фильтр. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод можно сделать из документа, разработанного в стенах департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. В городскую думу уже внесен проект решения об утверждении «Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

Таким образом, в случае принятия думцами документа, владельцы или пользователи зданий, помещений, а также жилых квартир, при строительстве или реконструкции фасадов должны предварительно заручаться одобрением муниципалитета. Согласованию подлежит обновление, в том числе, декоративных элементов (карнизов, пилястров, колонн, порталов, навесов и др.), объектов благоустройства, а также колористики и фактуры облицовки фасада. В этот же список попадают лоджии и балконы, расположение систем кондиционирования и вентиляции, антенн спутникового телевидения, конструкций наружного водостока, установка встраиваемых банкоматов и терминалов. Будущий вид строящихся многоэтажек также будет согласовываться застройщиком перед их возведением.

Как отмечено в проекте решения, поступившем в гордуму, данные новшества вводятся «в целях «формирования силуэта, архитектурно-художественного облика» Волгограда, «композиционной гармонизации» с учетом требований по сохранению историко-культурного наследия. По всей видимости, власти решили попытаться избавить городские улицы от аляпистых, разношерстных, зачастую позорных фасадов и запретить стихийную перестройку внешнего облика зданий. Данные преобразования не коснутся индивидуального и аварийного жилья, объектов культурного населения и нестационарной торговли.

Внешний вид киосков и павильонов в Волгограде, напомним, в минувшем году уже претерпел серьезные изменения. В соответствии с новой схемой размещения нестационарной торговли, все торговые точки, за исключением сетевых, должны иметь типовую форму и типовой серый цвет. Также ранее власти города упорядочили систему размещения рекламных конструкций.

Что касается стационарных объектов (магазинов, различных учреждений), то их внешний вид зависит исключительно от вкуса, фантазии и кошелька их собственников.