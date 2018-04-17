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Происшествия
 18.04.2018 11:10

Стадо коров пытались ввезти в Волгоградскую область по поддельному ветсертификату

Факт использования поддельного ветеринарного сертификата для ввоза 92 голов крупного рогатого скота выявлен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, поддельный документ на госгранице предъявил 55-летний гражданин России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция данной статьи предусматривает арест до 6 месяцев или крупный штраф.
 
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Расследования 18.04.2018 12:03

В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушке Бывшие коллеги учителя школы №73 в поселке Аэропорт в Волгограде Анатолия Ивановича Бухарева и работающие педагоги данного образовательного учреждения выражают беспокойство по поводу судьбы пожилого мужчины. Как рассказали ИА «Высота 102» авторы заявлений, направленных в прокуратуру и следственный комитет, под которыми подписались более 20 человек, вот уже в течение нескольких лет они посещали 77-летнего одинокого учителя, который много лет преподавал в школе физкультуру. «Мы приносили ему продукты, помогали по хозяйству», - рассказали женщины. По словам бывших коллег Анатолия Ивановича, никто и представить себе не мог, что у пенсионера есть какие-то родственники. Однако они откуда-то объявились. По словам авторов...
Прочитана: 104 раз
Экология 18.04.2018 11:24 (Обновлено: 18.04.2018 11:26)

Подозреваемого в незаконной вырубке более сотни дубов задержали полицейские в Даниловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение о незаконной рубке поступило от работника местного лесничества. По его словам, кто-то с декабря 2017 года по март 2018 года спилил в лесничестве более 150 дубов, из которых 114 были растущими. Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, на незаконный промысел выходил 39-летний местный безработный. Мужчину задержали когда он приехал в лесничества за очередной партией древесины. Он сознался в совершенном преступлении. Выяснилось, что все это время он распиливал деревья на дрова и увозил их на своем грузовике....
Прочитана: 435 раз
Экология 18.04.2018 10:43

Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне Главе администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда Ивану Дронову вручено представление прокуратуры об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего размещение отходов. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации с захоронением мусора после прошедшего 14 апреля городского субботника в материалах "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне", "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркоовой зоне», «Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда». Как сообщил редакции информагентства заместитель прокурора Краснооктябрьского района Юрий Кирьянов, подведомственным администрации Краснооктябрьского района учреждением – МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда» - допущены грубые нарушения...
Прочитана: 653 раз
Происшествия 18.04.2018 10:33

Женщина погибла и трое мужчин пострадали в результате аварии в Суровикинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла около половины десятого вечера на улице Шоссейная. 22-летний водитель “Лады Приоры” выехал на встречную полосу и врезался в “ВАЗ” пятнадцатой модели, которым управлял 37-летний мужчина. При столкновении смертельные ранения получила 30-летняя пассажирка “ВАЗ-2115”. Она скончалась на месте аварии. С различными травмами в больницу попали оба водителя и 19-летний пассажир “Приоры”.
Прочитана: 571 раз
Экология 18.04.2018 10:32

Ученые выявили места наибольшей концентрации кровососущей мошки в Волгоградской области Кровососущая мошка, изучением которой в Волгоградской области в преддверии ЧМ-2018 занялись ученые, в настоящее время находится в эмбриональной стадии развития. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете природных ресурсов и экологии, переход в личиночную стадию ученые прогнозируют не раньше мая - именно на этом этапе целесообразно проведение ларвицидной обработки. На сегодняшний день специалистами Волгоградского государственного университета в рамках проведения фенологического мониторинга стадий развития мошки отобрано около 1,5 тысячи проб на 73 участках водных объектов. Цель исследования - определить места концентрации яиц кровососущих насекомых, а также отследить этап перехода к личиночной стадии. Отмечается, что именно в...
Прочитана: 1111 раз
Спорт 18.04.2018 10:11

В день первого тестового матча на «Волгоград Арене» болельщиков развлекут по полной программе Обширная спортивно-развлекательная программа подготовлена для любителей футбола, которые 21 апреля отправятся на стадион «Волгоград Арена», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. На т.н. дороге болельщиков, соединяющей ЦПКиО и площадку перед стадионом, будут организованы выставки, продажа еды и сувениров. На территории «Волгоград Арены», по задумке организаторов, тоже должно быть весело - аквагрим, футбольные игровые автоматы, настольный лабиринт, ростовые куклы, спортивные интерактивные зоны будут доступны с 15 часов. На первом уровне стадиона будут работать точки питания.  Как сообщалось ранее, в день проведения первого тестового матча горожан и гостей Волгограда призвали воспользоваться общественным транспортом, т.к во-первых,...
Прочитана: 1224 раз
Экономика 18.04.2018 09:22

Волжский трубный завод проводит «Неделю без турникетов» На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), традиционно стартовала Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия,  в рамках акции с 16 по 20 апреля с производством ВТЗ познакомятся более пятисот студентов Волжского политехнического техникума и учеников городских школ. Группы учащихся посещают трубопрокатные, трубопрессовый и трубоэлектросварочный цеха. Ребята получают пропуска, проходят инструктаж по технике безопасности, переодеваются в средства индивидуальной защиты и в сопровождении старших коллег идут непосредственно на производственные участки.  Это уже третья для ВТЗ Всероссийская «Неделя без турникетов». И...
Прочитана: 713 раз
Здравоохранение 18.04.2018 09:12

В Волгоградской области снят карантин по бешенству. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, закончены оздоровительные мероприятия в связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных в 24 очагах – населенных пунктах, дачах, а также в жилых массивах в различных муниципальных районах региона, а также в областном центре. Напомним, всплеск заболевания бешенством среди животных был зафиксирован в начале этого года. Однако и в прошлом году ситуация была сложная. Так, было зарегистрировано 105 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание было отмечено в 23 муниципальных районах и 4 городских округах Волгоградской области. Из числа заболевших 42...
Прочитана: 606 раз
Происшествия 18.04.2018 08:56

Сегодня ночью в Волжском вспыхнули четыре автомобиля Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 03:06. На улице Александрова горели автомобили Тойота Авенсис,  Фольксваген Туарег,  Лада Гранта  и Рено Логан. Пожарные расчёты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03:21 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Напомним, несколько дней назад в Краснооктябрьском районе Волгограда сгорели три автомобиля. 
Прочитана: 1095 раз
Общество 18.04.2018 08:44

Доска позора: В Волгограде дорогу по улице Хользунова латают каждый год Сегодня жители многоэтажек, проживающих  в Краснооктябрьском районе, запечатлели процесс ремонта улицы Хользунова, снабдив фото подписью: «Передовая технология укладки асфальта по-волгоградски».  «Такую вот картину мы видим из года в год, - пишут горожане. – Черную крошку дорожники кидают в ямы лопатами, также лопатами, вручную,  ее и утрамбовывают.  Как вы думаете, через сколько дождей эти латки исчезнут?». ...
Прочитана: 1352 раз
Здравоохранение 18.04.2018 08:39

Волгоградскую область, похоже, пока обходит эпидемия гриппа. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, на начало недели уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения Волгоградской области был ниже недельного эпидемического порога на 49%. При этом  показатели заболеваемости не превысили пороговые уровни ни в одной возрастной группе. Также отмечается отрицательный темп прироста заболевших в сравнении с предыдущей неделей. В целом количество заболевших уменьшилось на 12%, количество госпитализированных – на 16%. Среди заболевших есть и те, кого поразил «свиной» грипп, выявлены также вирусы негриппозного происхождения – парагрипп, риновирус. 
Прочитана: 333 раз
Общество 18.04.2018 08:32

Починить вход и ступени в помещение ЗАГС администрации Кировского района Волгограда обязали индивидуального предпринимателя Дениса Туманова, который ранее их неудачно отремонтировал. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, районная администрация в начале сентября 2017 года заключила с предпринимателем контракт на выполнение работ по ремонту входа и двух ступеней при входе в помещение отдела ЗАГС по ул. 64-й Армии, 123 в Кировском районе Волгограда. Работы были выполнены и оплачены в конце сентября, но через два месяца керамическая плитка на входе и ступенях стала частично отходить. Был составлен соответствующий акт, после этого райадминистрация обратилась в суд. Предпринимателя обязали устранить недостатки...
Прочитана: 541 раз
Здравоохранение 18.04.2018 08:15

Волгоградский областной онкодиспансер становится современным медицинским центром В Волгоградском областном онкодиспансере на учете состоят 73 тысячи человек и каждый год к этому числу прибавляется еще около 10 тысяч больных. Такое количество требует четкой организации работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, для удобства в диспансере активно работает электронная очередь. Также функционирует контактный центр, способный принимать до 130 звонков в час. К единому номеру онкодиспансера (8442) 60-96-08 подключены филиалы медучреждения в Камышине, Михайловке и Волжском.  Вопрос оказания помощи онкобольным стоит остро во всей стране, именно поэтому президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию обозначил выявление на ранней стадии и лечение онкологических заболеваний...
Прочитана: 1992 раз
Происшествия 18.04.2018 07:50

Аферист из Тюмени выманил у жителей Волгоградской области 2,5 млн рублей Освободившийся в июне прошлого года из мест лишения свободы 37-летний житель Тюмени обманул порядка 30 пенсионеров из Волгограда и области: они добровольно перечислили ему более 2,5 миллиона рублей. По данным управления МВД России по ХМАО-Югре, сообщает ИА «Высота 102», мошенничества были совершены под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарные телефоны, представлялся родственником, сообщал, что задержан за совершение преступления. После этого просил оказать помощь, а в качестве курьеров для передачи денежных средств использовал водителей такси, которых также находил в Интернете. Задержали его в Югре на съемной квартире. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к...
Прочитана: 1073 раз
Происшествия 17.04.2018 20:40

Двое маленьких детей и женщина отравились сегодня угарным газом в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП произошло в многоквартирном доме на улице имени Крупской. По предварительным данным, от окиси углерода пострадали 29-летняя женщина и ее дети трех и семи лет. Малыши госпитализированы в детскую горбольницу. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Их мама находится с ними.
Прочитана: 6653 раз


18 апреля 12:03
В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушкеСмотреть фотографии
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