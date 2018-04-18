|Расследования
|18.04.2018 12:03
В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушке
Бывшие коллеги учителя школы №73 в поселке Аэропорт в Волгограде Анатолия Ивановича Бухарева и работающие педагоги данного образовательного учреждения выражают беспокойство по поводу судьбы пожилого мужчины. Как рассказали ИА «Высота 102» авторы заявлений, направленных в прокуратуру и следственный комитет, под которыми подписались более 20 человек, вот уже в течение нескольких лет они посещали 77-летнего одинокого учителя, который много лет преподавал в школе физкультуру. «Мы приносили ему продукты, помогали по хозяйству», - рассказали женщины. По словам бывших коллег Анатолия Ивановича, никто и представить себе не мог, что у пенсионера есть какие-то родственники. Однако они откуда-то объявились. По словам авторов обращений в правоохранительные органы, некий мужчина назвал себя племянником Анатолия Ивановича. «Он со своей женой стал закрывать Анатолия Ивановича в своей квартире, так что мы не могли даже туда зайти, - рассказывают учителя. – А потом мы узнали, что его положили в неврологическое отделение в Волгоградской областной клинической больнице. По нашим данным, помимо того, что он постоянно все забывал, у него было еще и недоедание». Как рассказала ИА «Высота 102» Надежда Федоровна Авраменко, есть подозрение, что человек, который называет себя «племянником», не заботился о своем родственнике и зачастую оставлял его в опасном для его жизни и здоровья положении. А через некоторое время учителя школы узнали, что их бывший коллега Анатолий Иванович и вовсе оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. «Кто его туда отправил, почему теперь в его квартире хозяйничает человек, называющий себя родственником, непонятно», - волнуются женщины. По их словам, «племянник» очень недоброжелательно относится к бывшим коллегам своего «дяди» и, со слов учителей, бравирует некими связями среди влиятельных людей.
Между тем, соответствующее заявление бывшими коллегами старенького учителя было подано и в отдел полиции №3 в Волгограде. Оттуда пришел ответ, подписанный начальником отдела В.Незнамовым, который, видимо, составлялся на скорую руку. Так, в тексте ответа неправильно названа дата обращения в полицию Надежды Абраменко. Далее содержится информация о том, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что за Анатолием Ивановичем ухаживают его племянник с женой в связи с тем, что «он все забывает», и что теперь решается вопрос о его направлении на лечение и надлежащем уходе. В итоге, как известно, пенсионер-учитель оказался в психбольнице, а учителя подозревают, что его квартира уже может ему не принадлежать.
К слову, забота о своем бывшем коллеге едва не обернулась уголовным делом в отношении заявительницы – Надежды Федоровны Абраменко. В ответе, который она получила из отдела полиции №3, значится, что не только по факту ее заявления отказано в возбуждении уголовного дела, но и учительнице теперь не грозит уголовное преследование по ст. 306 УК РФ – за заведомо ложный донос. "А мы хотим лишь знать, на законных ли основаниях наш бывший коллега госпитализирован в психиатрическую больницу, и почему за ним нельзя было ухаживать дома, если люди, которые у него поселились, действительно являются его родственниками и не имеют целью получить его жилье любыми способами", - заключили педагоги.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», запрос начальнику ГУ МВД по Волгоградской области по поводу обстоятельств, связанных с судьбой бывшего учителя, был направлен и депутатом Волгоградской облдумы Михаилом Таранцовым.
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"
Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком
«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб
Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют,...
Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Общество
|18.04.2018 16:48
Предприятия, на которых трудятся пострадавшие от паводка жители региона, должны откликнуться и оказать им посильную помощь. С таким призывом к работодателям граждан, чьи дома и дворы оказались затоплены, сегодня на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в регионе, обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона попросил присутствующих в зале глав районов переадресовать эту просьбу руководителям колхозов и других организаций, среди сотрудников которых оказались пострадавшие. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам «в рамках своих возможностей и полномочий». Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и...
Прочитана: 248 раз
|Общество
|18.04.2018 16:21
Почти три сотни административных протоколов составили сотрудники городского ГИБДД в отношении нарушителей правил перевозок на маршрутках и автобусах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, спецрейды начались в городе с понедельника и продлятся еще две недели. Всего за два с половиной дня выписаны 273 административных протокола. Привлечены к ответственности 12 юридических и должностных лиц, и 123 водителя маршруток. Так, 40 маршруток и автобусов вышли линию неисправными и были сняты с рейса. На 10 были проблемы с рулевым управлением. На 14 машинах отсутствовали тахографы. Еще 45 перевозчиков превысили допустимое количество пассажиров. Из-за неисправных рулевой или тормозной систем инспекторы ДПС...
Прочитана: 808 раз
|Расследования
|18.04.2018 15:43
Участники преступной группы из Саратовской области признаны виновными в разбойном нападении на ювелирный магазин в Камышине, им назначено от 10 до 12 лет лишения свободы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемые прибыли в Камышин для совершения разбойного нападения на ювелирный магазин. Они тщательно готовились к преступлению: выяснили наличие охраны и камер наблюдения, количество продавцов, продумали пути отхода внутриквартальным маршрутом в арендованную поблизости квартиру. Напав с газовыми аэрозолями на девушек-продавцов, злоумышленники похитили лотки с золотыми украшениями на сумму более 1,7 млн рублей. На...
Прочитана: 544 раз
|Экономика
|18.04.2018 15:24
В Москве завершилась IV федеральная отраслевая вегетарианская выставка, которая, по словам организаторов, — ключевое событие года в индустрии вегетарианства, этичного бизнеса и здорового образа жизни. Выставку посетили порядка 3 тысяч человек, более 70 компаний продемонстрировали свой ассортимент различной направленности: от этичной одежды, бытовой техники и косметики, до вкусных и полезных напитков, а также hand-made украшений. В качестве спикеров на Veg-life-expo выступали врачи, фитнес-инструкторы, шеф-повара известных ресторанов и популярные ведущие и блогеры. В их числе профессор, доктор медицинских наук, декан-основатель медицинского факультета МГУ Олег Медведев и телеведущий «Доброго утра» и «Контрольной закупки» Антон Привольнов. Эксперты говорили о...
Прочитана: 452 раз
|Общество
|18.04.2018 15:09
Иск на 3,5 миллиона рублей в суде предъявили врачу Марсело Нтире родные умершей во время пластической операции 23-летней волгоградки, сообщает ИА “Высота 102”. Известно, что 3 миллиона - это компенсация за моральный ущерб, а 500 тысяч - возмещение потерь материальных. Напомним, девушка умерла на операционном столе 16 ноября 2016 года в клинике медицинской косметологии “Изабелла”. Операцию проводил главврач клиники. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь. Девушка скончалась до приезда “неотложки”. В Центральном районном суде Волгограда рассматривается уголовное дело в отношении врача, который обвиняется по ст. 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,...
Прочитана: 1990 раз
|Телеком
|18.04.2018 14:19
«МегаФон» запустил портал pressa.megafon.ru, где пользователи могут по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы. Материалы будут обновляться ежедневно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК, Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, National Geographic, Men’s Health, Maxim, Glamour и т.д. Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно. Новый сервис от «МегаФона» позволяет читать...
Прочитана: 666 раз
|Происшествия
|18.04.2018 14:03
Самолет авиакомпании "Red Wings", который летел из Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), этой ночью совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия трех пассажиров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в аэропорту, самолет приземлился в 23.00, а уже в полночь вылетел в пункт назначения - в Москву. С борта сняли семейную пару и их ребенка, которые плохо себя чувствовали. Их доставили на "скорой" в больницу. Известно, что самолет выполнял из ОАЭ чартерный рейс с туристами.
Прочитана: 3526 раз
|Общество
|18.04.2018 13:43
Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась - вода полностью уйдет из подтопленных поселков через неделю. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на рабочем совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров. Режим ЧС, объявленный в регионе 4 апреля, по-прежнему действует. В настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта в Руднянском, Иловлинском и Алексеевском районах - ранее паводком было охвачено 81 поселение. Главная сегодня задача - оказание помощи пострадавшим от паводка и ликвидация его последствий, отметил глава региона. Людям возмещают ущерб, который, как подчеркивают в обладминистрации, должен быть подтвержден документально. Уже обследовано 4466 домов, из...
Прочитана: 1964 раз
|Общество
|18.04.2018 13:19
Дорожные работы в рамках гарантийного обслуживания стартовали на проспекте им. Жукова в Волгограде, по которому уже в июне текущего года поедут участники и гости ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, устраняются незначительные дефекты дорожного полотна, которые выявила весенняя инспекционная проверка. Отмечается, из 136 тысяч квадратных метров общей площади изъяны в виде деформации покрытия в местах спайки полотна и примыкания люков подземных коммуникаций появились на площади в 300 квадратных метров (то есть на 0,2%). Работы проводятся силами муниципального учреждения "Северное", впоследствии их стоимость будет взыскана с подрядной организации, проводившей реконструкцию магистрали. Напомним, проспект им. Жукова был реконструирован в...
Прочитана: 986 раз
|Расследования
|18.04.2018 12:52
Волгоградский областной суд заменил условное наказание на реальное лишение свободы директору ООО "ЗМК "Меткон" Андрею Трофимову за неуплату кредита в сумме 12,5 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В феврале текущего года Красноармейский районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Теперь этот срок он должен отбыть в колонии-поселении. Примечательно, что суд первой инстанции вообще освободил мужчину от назначенного наказания по амнистии. Следствием и судом установлено, что Трофимов в октябре-ноябре 2012 года с целью приобретения в Волжском здания сауны и земельного участка обратился в банк для получения кредита на сумму 12,5 млн...
Прочитана: 1443 раз
|Экология
|18.04.2018 11:24
Подозреваемого в незаконной вырубке более сотни дубов задержали полицейские в Даниловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение о незаконной рубке поступило от работника местного лесничества. По его словам, кто-то с декабря 2017 года по март 2018 года спилил в лесничестве более 150 дубов, из которых 114 были растущими. Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, на незаконный промысел выходил 39-летний местный безработный. Мужчину задержали когда он приехал в лесничества за очередной партией древесины. Он сознался в совершенном преступлении. Выяснилось, что все это время он распиливал деревья на дрова и увозил их на своем грузовике....
Прочитана: 1228 раз
|Происшествия
|18.04.2018 11:10
Факт использования поддельного ветеринарного сертификата для ввоза 92 голов крупного рогатого скота выявлен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, поддельный документ на госгранице предъявил 55-летний гражданин России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция данной статьи предусматривает арест до 6 месяцев или крупный штраф.
Прочитана: 1022 раз
|Экология
|18.04.2018 10:43
Главе администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда Ивану Дронову вручено представление прокуратуры об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего размещение отходов. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации с захоронением мусора после прошедшего 14 апреля городского субботника в материалах "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне", "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркоовой зоне», «Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда». Как сообщил редакции информагентства заместитель прокурора Краснооктябрьского района Юрий Кирьянов, подведомственным администрации Краснооктябрьского района учреждением – МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда» - допущены грубые нарушения...
Прочитана: 1962 раз
|Происшествия
|18.04.2018 10:33
Женщина погибла и трое мужчин пострадали в результате аварии в Суровикинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла около половины десятого вечера на улице Шоссейная. 22-летний водитель “Лады Приоры” выехал на встречную полосу и врезался в “ВАЗ” пятнадцатой модели, которым управлял 37-летний мужчина. При столкновении смертельные ранения получила 30-летняя пассажирка “ВАЗ-2115”. Она скончалась на месте аварии. С различными травмами в больницу попали оба водителя и 19-летний пассажир “Приоры”.
Прочитана: 1054 раз
|Экология
|18.04.2018 10:32
Кровососущая мошка, изучением которой в Волгоградской области в преддверии ЧМ-2018 занялись ученые, в настоящее время находится в эмбриональной стадии развития. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете природных ресурсов и экологии, переход в личиночную стадию ученые прогнозируют не раньше мая - именно на этом этапе целесообразно проведение ларвицидной обработки. На сегодняшний день специалистами Волгоградского государственного университета в рамках проведения фенологического мониторинга стадий развития мошки отобрано около 1,5 тысячи проб на 73 участках водных объектов. Цель исследования - определить места концентрации яиц кровососущих насекомых, а также отследить этап перехода к личиночной стадии. Отмечается, что именно в...
Прочитана: 2557 раз
18 апреля 15:43
18 апреля 15:09
18 апреля 14:19
18 апреля 13:43
18 апреля 12:52
18 апреля 12:03
В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушке 11
18 апреля 11:24
18 апреля 10:43
18 апреля 10:33
18 апреля 10:32
18 апреля 10:11
18 апреля 09:22
18 апреля 09:12
18 апреля 08:56
17 апреля 20:00
17 апреля 17:39
Расследования
18 апреля 15:43
18 апреля 12:52
18 апреля 12:03
В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушке 11
17 апреля 14:23
17 апреля 11:57
16 апреля 11:59
15 апреля 05:16
14 апреля 10:40
14 апреля 10:27
14 апреля 10:19
12 апреля 12:00
11 апреля 12:00
10 апреля 17:01
10 апреля 12:58
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 18 Апреля, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 19..21 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Апреля, Ср
|1 $
|61.1454 руб.
|1 €
|75.8448 руб.
|1 GBP
|87.8415 руб.
|1 CHF
|63.6600 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 23309
Просмотров: 21736
Просмотров: 7670
Просмотров: 7246
Просмотров: 5816
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +43 / 4-
Рекомендации: +33 / 12-
Рекомендации: +23 / 6-
Рекомендации: +21 / 9-
Рекомендации: +20 / 1-
Рекомендации: +19 / 13-
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
Рекомендации: +18 / 6-
Рекомендации: +18 / 6-
Рекомендации: +17 / 3-
Рекомендации: +17 / 8-