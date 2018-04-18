В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушке





Бывшие коллеги учителя школы №73 в поселке Аэропорт в Волгограде Анатолия Ивановича Бухарева и работающие педагоги данного образовательного учреждения выражают беспокойство по поводу судьбы пожилого мужчины. Как рассказали ИА «Высота 102» авторы заявлений, направленных в прокуратуру и следственный комитет, под которыми подписались более 20 человек, вот уже в течение нескольких лет они посещали 77-летнего одинокого учителя, который много лет преподавал в школе физкультуру. «Мы приносили ему продукты, помогали по хозяйству», - рассказали женщины. По словам бывших коллег Анатолия Ивановича, никто и представить себе не мог, что у пенсионера есть какие-то родственники. Однако они откуда-то объявились. По словам авторов обращений в правоохранительные органы, некий мужчина назвал себя племянником Анатолия Ивановича. «Он со своей женой стал закрывать Анатолия Ивановича в своей квартире, так что мы не могли даже туда зайти, - рассказывают учителя. – А потом мы узнали, что его положили в неврологическое отделение в Волгоградской областной клинической больнице. По нашим данным, помимо того, что он постоянно все забывал, у него было еще и недоедание». Как рассказала ИА «Высота 102» Надежда Федоровна Авраменко, есть подозрение, что человек, который называет себя «племянником», не заботился о своем родственнике и зачастую оставлял его в опасном для его жизни и здоровья положении. А через некоторое время учителя школы узнали, что их бывший коллега Анатолий Иванович и вовсе оказался в психиатрической больнице в Ложках Калачевского района Волгоградской области. «Кто его туда отправил, почему теперь в его квартире хозяйничает человек, называющий себя родственником, непонятно», - волнуются женщины. По их словам, «племянник» очень недоброжелательно относится к бывшим коллегам своего «дяди» и, со слов учителей, бравирует некими связями среди влиятельных людей.

Между тем, соответствующее заявление бывшими коллегами старенького учителя было подано и в отдел полиции №3 в Волгограде. Оттуда пришел ответ, подписанный начальником отдела В.Незнамовым, который, видимо, составлялся на скорую руку. Так, в тексте ответа неправильно названа дата обращения в полицию Надежды Абраменко. Далее содержится информация о том, что по результатам проведенной проверки выяснилось, что за Анатолием Ивановичем ухаживают его племянник с женой в связи с тем, что «он все забывает», и что теперь решается вопрос о его направлении на лечение и надлежащем уходе. В итоге, как известно, пенсионер-учитель оказался в психбольнице, а учителя подозревают, что его квартира уже может ему не принадлежать.

К слову, забота о своем бывшем коллеге едва не обернулась уголовным делом в отношении заявительницы – Надежды Федоровны Абраменко. В ответе, который она получила из отдела полиции №3, значится, что не только по факту ее заявления отказано в возбуждении уголовного дела, но и учительнице теперь не грозит уголовное преследование по ст. 306 УК РФ – за заведомо ложный донос. "А мы хотим лишь знать, на законных ли основаниях наш бывший коллега госпитализирован в психиатрическую больницу, и почему за ним нельзя было ухаживать дома, если люди, которые у него поселились, действительно являются его родственниками и не имеют целью получить его жилье любыми способами", - заключили педагоги.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», запрос начальнику ГУ МВД по Волгоградской области по поводу обстоятельств, связанных с судьбой бывшего учителя, был направлен и депутатом Волгоградской облдумы Михаилом Таранцовым.



