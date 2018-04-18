ВТБ: количество заявок на ипотеку выросло на треть









По итогам первых двух недель после снижения ипотечных ставок ВТБ принял более 37 тысяч заявок на 92 млрд руб. Количество клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет средств ипотечного кредита, увеличилось на 30%.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за две недели банком было выдано более 9 тысяч кредитов на общую сумму 21 млрд рублей.

С 22 марта 2018 г. кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых. Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов ВТБ доступно под 9%, для клиентов других кредитных организаций - под 9,3%.

На цели рефинансирования ипотеки другого банка зарплатным клиентам - работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления ВТБ предлагает специальную ставку 8,8%.

По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.