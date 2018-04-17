







Кровососущая мошка, изучением которой в Волгоградской области в преддверии ЧМ-2018 занялись ученые, в настоящее время находится в эмбриональной стадии развития. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете природных ресурсов и экологии, переход в личиночную стадию ученые прогнозируют не раньше мая - именно на этом этапе целесообразно проведение ларвицидной обработки.

На сегодняшний день специалистами Волгоградского государственного университета в рамках проведения фенологического мониторинга стадий развития мошки отобрано около 1,5 тысячи проб на 73 участках водных объектов. Цель исследования - определить места концентрации яиц кровососущих насекомых, а также отследить этап перехода к личиночной стадии. Отмечается, что именно в этот период мероприятия по минимизации их численности будут наиболее эффективными. Уже установлено, что местами наибольшей концентрации яиц мошки на сегодняшний день являются ерики Волго-Ахтубинской поймы в границах Среднеахтубинского района, а также берега Волгоградского водохранилища. Напомним, специалисты измеряют температуру воды, берут пробы грунта и растений в местах откладки яиц в Волгоградском водохранилище, реках Волге и Ахтубе, а также ериках Волго-Ахтубинской поймы.

Как уже сообщалось, в этом году в Волгоградской области проводят расширенный комплекс мер, направленных на снижение численности кровососущих насекомых. Помимо фенологического мониторинга и ларвицидной обработки он включает дезинсекцию общественных мест, лесопарковых зон, туристических маршрутов, а также гидрологические мероприятия. Так, против личинок мошки и комаров обработают 162 водных объекта, дезинсекцию проведут в 129 рекреационных зонах общей площадью 613 гектаров.



