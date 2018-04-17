В день первого тестового матча на «Волгоград Арене» болельщиков развлекут по полной программе









Обширная спортивно-развлекательная программа подготовлена для любителей футбола, которые 21 апреля отправятся на стадион «Волгоград Арена», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. На т.н. дороге болельщиков, соединяющей ЦПКиО и площадку перед стадионом, будут организованы выставки, продажа еды и сувениров. На территории «Волгоград Арены», по задумке организаторов, тоже должно быть весело - аквагрим, футбольные игровые автоматы, настольный лабиринт, ростовые куклы, спортивные интерактивные зоны будут доступны с 15 часов. На первом уровне стадиона будут работать точки питания.

Как сообщалось ранее, в день проведения первого тестового матча горожан и гостей Волгограда призвали воспользоваться общественным транспортом, т.к во-первых, парковка и стоянка в районе стадиона будет запрещена, во-вторых, даже вдали от спортивного объекта парковочных мест на всех точно не хватит. По информации муниципалитета, большие вместительные автобусы и троллейбусы доставят зрителей к месту проведения матча до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры скоростного трамвая в этот день смогут высадиться на станциях «Европа Сити Молл» и «Дворец спорта». После окончания матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. В период с 14-00 до 22-00 движение транспортных средств мимо стадиона будет осуществляться без остановок.



