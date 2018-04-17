Волжский трубный завод проводит «Неделю без турникетов»









На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), традиционно стартовала Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в рамках акции с 16 по 20 апреля с производством ВТЗ познакомятся более пятисот студентов Волжского политехнического техникума и учеников городских школ.













Группы учащихся посещают трубопрокатные, трубопрессовый и трубоэлектросварочный цеха. Ребята получают пропуска, проходят инструктаж по технике безопасности, переодеваются в средства индивидуальной защиты и в сопровождении старших коллег идут непосредственно на производственные участки.

Это уже третья для ВТЗ Всероссийская «Неделя без турникетов». И каждый цикл проведения акции рождает новые интересные практики. Так, в рамках этой апрельской недели специалисты ВТЗ проводят профориентационные встречи со старшеклассниками на базе ряда школ города Волжского.

Участники акции активно интересуются особенностями профессий, востребованных на металлургическом предприятии, кадровой потребностью ТМК в молодых специалистах, спрашивают о возможности карьерного роста и социальных программах Компании.

«Такие мероприятия расширяют общий кругозор учащихся и студентов, позволяют знакомиться с особенностями профессий, принимать важные для себя решения. А также делают наш завод более открытым и интересным», — считает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



