Жители Волгоградской области побеждают простуду

Подозреваемого в незаконной вырубке более сотни дубов задержали полицейские в Даниловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение о незаконной рубке поступило от работника местного лесничества. По его словам, кто-то с декабря 2017 года по март 2018 года спилил в лесничестве более 150 дубов, из которых 114 были растущими. Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Как оказалось, на незаконный промысел выходил 39-летний местный безработный. Мужчину задержали когда он приехал в лесничества за очередной партией древесины. Он сознался в совершенном преступлении. Выяснилось, что все это время он распиливал деревья на дрова и увозил их на своем грузовике....

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