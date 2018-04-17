Рынок жилья сместился на сторону покупателя

Рост ипотечного кредитования наблюдается по всей России. В столице в марте 2018 года количество таких кредитов выросло на 67% по сравнению с показателями за аналогичный период 2017-го, в Волгограде представители банков констатируют с начала года в среднем 25%-ый рост.

Как отмечают в банке ВТБ, в Волгоградской области доля ипотеки в общем объеме кредитования составила 45% и превзошла потребительские кредиты. «В развитых станах доля ипотеки составляет 60-70% от общего объема кредитования, и это нормальное явление. Рост ипотеки обусловлен снижением ЦБ ключевой ставки, а чем ниже ставка, тем доступней кредит», - отмечает начальник управления клиентских исследований банка ВТБ (ПАО) Дмитрий Лепетиков.





Рынок покупателя

Как утверждают представители кредитных организаций, рынок жилья сегодня – это рынок покупателя. Произошло смещение в пользу приобретения «вторички». Если раньше соотношение вторичного и строящегося жилья было 60-40, то в настоящий момент оно составляет 70-30. Нет большого смысла покупать квартиру на стадии котлована – цена на него практически не меняется к вводу в эксплуатацию. Почему? Сегодня застройщики не скрывают, что в построенных ими объектах не реализовано от 30 до 40% квартир.

Итак, процент на ипотеку снижается, и выбор у покупателя есть.

«Каждая история покупки жилья индивидуальна. И прогнозировать, стоит ли это делать сейчас, или отложить, сложно. Будет ли падать цена, продолжится ли снижение процентной ставки? Никогда не угадаешь. Я бы дал совет: определитесь, какая квартира нужна, если нашли – покупайте и не забивайте голову большим количеством категорий. Решайте свою локальную задачу», - советует Дмитрий Лепетиков.

В первом квартале наступившего года жители Волгоградской области взяли в ВТБ ипотечные кредиты на сумму 874 млн. рублей, что на четверть выше прошлогоднего показателя.





Где жить?

Аналитики констатируют, что выбор покупателя в последние 2-3 года «сместился» к готовому жилью и центру. Стала важна инфраструктура. Это понимают и застройщики – в Волгограде появляются целые микрорайоны с предусмотренной в стадии проектирования инфраструктурой – школами, детсадами и нормальной транспортной доступностью.

Некоторые предпочитают приобрести квартиру меньшей площади, но в центре. Выбор есть, и он обусловлен не только количеством построенного жилья, но и снижением количества желающих в него инвестировать – эти инвестиции порой убыточны.

Справляются ли заемщики с ипотечной «нагрузкой»? В ВТБ наблюдают уже третий год подряд снижение просроченной задолженности по кредитам. «Розничный рынок кредитования превысил корпоративный. В частности, на ипотеку спрос есть, наблюдаются и сезонные рекорды», - отмечают в банке.





Перспективы стройки

Несмотря на положительную динамику ввода жилья в последние годы, связанную, в том числе, с субсидированием социальной сферы, волгоградские строители считают, что ввод жилья в ближайшие годы однозначно «просядет».

«В регионе нет больших проектов, волгоградцы уезжают в другие города в поисках достойной работы, для строительных организаций вновь законодательно меняются «правила игры», - объясняют застройщики, упомянув об изменениях в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве МКД», которые вступят в силу летом 2018 года.







