В Волгограде закрывают "Небо" и "Киномакс"

У несовершеннолетних жителей Волгоградской области остается все меньше шансов найти подработку. Так, в прошлом году из-за ухудшения экономической ситуации у большинства работодателей Волгоградской области комитет по труду и занятости населения не смог трудоустроить запланированное количество несовершеннолетних граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение региональной контрольно-счетной палаты, в 2017 году целевой показатель подпрограммы по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время составлял 9,08 тыс. человек, однако отсутствие у работодателей-партнеров финансовых средств на выплату заработной платы подросткам привело к тому, что временную работу получили только 6295 несовершеннолетних граждан. Таким образом, подпрограмма по...

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