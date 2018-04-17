Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области продолжается расследование уголовного дела об обнаружении тела новорожденного ребенка, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, страшную находку обнаружили еще 21 февраля этого года на улице Коммуны города Михайловки. Тело младенца было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты, а сверток спрятан между гаражными боксами. Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть новорожденной девочки наступила в результате переохлаждения.

Несмотря на принимаемые меры к установлению матери ребенка, до настоящего времени ее личность остается неизвестной. Следователями допрошены местные жительницы, состоявшие в этот период на учете в женских консультациях Михайловского, Кумылженского, Новоаннинского и иных близлежащих районов, женщины без определенного места жительства, а также страдающие психическими заболеваниями и снятые с учета в женской консультации по различным причинам, студентки, которые без уважительной причины длительное время не посещали учебные заведения. Изучены изъятые видеозаписи, установлены зафиксированные на них лица женского пола, причастность которых по результатам проведенных следственных действий была исключена. Проведен ряд генетических исследований на установление материнства в отношении большого количества женщин, согласно которым исключается их родство с погибшим ребенком. Вместе с тем следствие пришло к выводу, что мать ребенка, возможно, не состояла на учете по беременности.

Проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления, продолжаются. В настоящее время следователями отрабатываются на причастность к совершению данного преступления женщины, которые состояли на учете в женских консультациях, всего региона.

Следственные органы вновь обращаются ко всем жителям и гостям региона, обладающим информацией о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода, а также иными сведениями об обстоятельствах данного преступления с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы. Контактные телефоны: (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.



