Сегодня жители многоэтажек, проживающих в Краснооктябрьском районе, запечатлели процесс ремонта улицы Хользунова, снабдив фото подписью: «Передовая технология укладки асфальта по-волгоградски».

«Такую вот картину мы видим из года в год, - пишут горожане. – Черную крошку дорожники кидают в ямы лопатами, также лопатами, вручную, ее и утрамбовывают. Как вы думаете, через сколько дождей эти латки исчезнут?».

По словам авторов обращения в редакцию ИА «Высота 102», эта улица ремонтируется каждый год, и каждый год она не доживает до следующей весны. Рядом три школы, детский сад. Закопаны миллионы бюджетных рублей, а ездить все равно невозможно. Дорога - будто стиральная доска. И все это – в трех минутах хотьбы от администрации района. «Видимо, это очень хороший способ для чиновников скопить себе на безбедное будущее…», - высказали предположение читатели. Они отметили, что в Центральном районе, к примеру, почему-то есть возможность применять новую технику, а тут мало того, что работают допотопным дедовским способом, так еще и ремонтируют раствором, который уплывает после первых дождей, как песок.