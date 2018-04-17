Волгоградский областной онкодиспансер становится современным медицинским центром









В Волгоградском областном онкодиспансере на учете состоят 73 тысячи человек и каждый год к этому числу прибавляется еще около 10 тысяч больных. Такое количество требует четкой организации работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, для удобства в диспансере активно работает электронная очередь. Также функционирует контактный центр, способный принимать до 130 звонков в час. К единому номеру онкодиспансера (8442) 60-96-08 подключены филиалы медучреждения в Камышине, Михайловке и Волжском.

Вопрос оказания помощи онкобольным стоит остро во всей стране, именно поэтому президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию обозначил выявление на ранней стадии и лечение онкологических заболеваний приоритетным направлением работы не только медиков, но и властей всех уровней.

В Волгоградском диспансере модернизация началась почти год назад и её результаты уже ощутили и врачи, и пациенты.













По словам заведующей патолого-анатомическим отделением Натальи Редькиной, в конце минувшего года в учреждение поступила новая линейка гистологического оборудования общей стоимостью 20 млн рублей. Ее наличие позволяет сократить сроки изготовления препаратов до четырех суток. Система автоматизирована, эффективна и удобна. Роботизированная техника способна определить особенности и структуру любого новообразования. Ранее на это уходили недели. В центре также открыты отделение маммологии, с возможностью выполнения реконструктивно-пластических операций, и реабилитации, где опытные психологи и онкологи помогают пациентам адаптироваться после лечения.

Проработка концепции развития онкологической службы в регионе, которая в дальнейшем станет программным документом, закрепленным на законодательном уровне — на контроле у губернатора региона Андрея Бочарова.













«Наша общая задача — вместе усовершенствовать высококачественную, высокоуровневую онкологическую службу, а задача власти — обеспечить уровень финансирования как из государственных источников, так и по принципу частного государственного партнерства», — заявил Андрей Бочаров при посещении учреждения. Отметил он и важность создания межрайонных онкоцентров, оснащенных необходимым оборудованием для своевременного выявления и лечения онкологии.

«Мы стремимся работать в соответствии с задачами, которые озвучил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, – отметила главврач ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» Надежда Коваленко. – Очень большое внимание вопросам онкологии уделяет руководство области. Первоочередная задача в текущем году — осуществить глобальный проект по модернизации радиотерапевтической службы. Речь идет о замене устаревших аппаратов лучевой техники на самое современное оборудование, которое позволит оказывать высокотехнологичную помощь онкологическим пациентам».

Очень востребованным оказалось открывшееся здесь единственное в ЮФО отделение реабилитации на 30 круглосуточных коек. В Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере намерены развивать и это направление. Уже в этом году планируется создать реабилитационный центр.

Фото с сайта https://vokod34.ru