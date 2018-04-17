В Волгограде предпринимателю указали на рассыпающиеся ступени ЗАГСа

Починить вход и ступени в помещение ЗАГС администрации Кировского района Волгограда обязали индивидуального предпринимателя Дениса Туманова, который ранее их неудачно отремонтировал. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, районная администрация в начале сентября 2017 года заключила с предпринимателем контракт на выполнение работ по ремонту входа и двух ступеней при входе в помещение отдела ЗАГС по ул. 64-й Армии, 123 в Кировском районе Волгограда. Работы были выполнены и оплачены в конце сентября, но через два месяца керамическая плитка на входе и ступенях стала частично отходить. Был составлен соответствующий акт, после этого райадминистрация обратилась в суд. Предпринимателя обязали устранить недостатки за две недели. На него также наложен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



