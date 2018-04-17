





Не верят своим глазам и боятся сглазить обладатели квартир в жилом комплексе «Комарово» Советского района Волгограда. На улице Ивановского, примыкающей к двум десяткам многоэтажных домов, наконец приступили к строительству дороги, сообщает ИА "Высота 102". По просьбе жильцов в Комарово сегодня приехали активисты Общероссийского народного фронта, которые пригласили на встречу и чиновников. Они и рассказали, что четырехполосное асфальтовое полотно в границах от Качуевской до Казахской должны сдать в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Пока же здесь грунтовка, частично облагороженная бетонными плитами. Несложно представить, что здесь творится в период осенней и ранневесенней распутицы. По этой дороге ежедневно из дома на работу, в школу и детсады ездят обитатели двух десятков жилых девятиэтажек. Всего здесь проживает несколько тысяч человек.





Не лучше ситуация и на улице академика Комарова, примыкающей к жилым кварталам комплекса. При выезде из двора жильцы казалось бы спального микрорайона с ходу попадают в пробку. На узкой однополосной дороге разъехаться машинам крайне сложно, нередко происходят ДТП, из-за которых возникают серьезные заторы. Однако и эту проблему жильцам обещают решить. Застройщик новых домов, которые скоро возведут по-соседству, уже приступил к расширению дорожного полотна – вместо одной полосы здесь будет две.

А вот когда в микрорайоне особенно вблизи детских садов появятся предупреждающие дорожные знаки, или лежачие полицейские – пока неизвестно. На письменное обращение местных жителей в администрацию города пришел ответ, согласно которому «схема организации дорожного движения на автомобильных дорогах в ЖК «Комарово» отсутствует», а как и необходимое для этого финансирование.

Заложниками недавно построенных жилых комплексов в Волгограде являются и многие другие новоселы. Буквально в сотне метров от Комарово, к примеру, - ЖК «Новый свет» - асфальтовой дороги к трем девятиэтажкам, возведенным с 2015 по 2017 годы, пока нет даже на бумаге. На карте убитых дорог ОНФ – улица Тимирязева пылает алым цветом – жители многоквартирных и соседних частных домов от круглогодичного бездорожья явно устали. Но свет в конце тоннеля пока не виден.