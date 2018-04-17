В Волгограде на станции Пионерская устанавливают "умные" эскалаторы





Начался монтаж новых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская, сообщает ИА "Высота 102". Старые машины, полностью износившиеся за 35 лет работы, демонтированы и вывезены со станции. Установку четырех новых движущихся лестниц планируют завершить до конца весны, чтобы уже в июне их смогли опробовать жители и гости города. "От старых моделей они отличаются наличием "умной" автоматики. Эскалаторы замедляют движение если людей нет и переходят на обычный режим работы, когда подходят пассажиры. Это позволяет сэкономить электроэнергию и сберечь ресурс самих механизмов", - отмечает старший мастер участка линии СТ Александр Синельников. Уровень шума, производимого подъемниками, менее 60 децибел, что сравнимо с громкостью работающего телевизора или офисных разговоров. По заверениям специалистов, новые машины выдержат и различные хулиганские выходки.

Помимо этого, уже в мае должны заработать подъемники на станциях Комсомольская и Площадь Ленина. Сейчас их ремонтируют.



