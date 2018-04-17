Однако, судя по принятому постановлению администрации о благоустройстве на период до 2022 года, ремонт дороги в поселке Мелиораторов в планах не значится. «По всей вероятности, высокопоставленный чиновник зачем-то слукавил, - недоумевает житель Котельниково. – Во всяком случае, он ни словом не обмолвился о том, что чтобы внести ремонт дороги в план, необходимо принять поправки к уже принятому постановлению администрации «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2022 гг.». Именно в этом случае у людей может появиться хоть какая-то надежда на изменение ситуации, которой мы не наблюдаем уже 40 лет».

Как говорит Киселев, судя по всему, к людям по-прежнему остается отношение как к изгоям: получается, что власти снова их не слышат и отделываются обещаниями, которые не собираются выполнять. «Так что остается и дальше проявлять чудеса изобретательности, чтобы не поломать руки-ноги на этой территории», - говорит Киселев. А сами жители улицы Волгоградской выступили с инициативой пригласить местных чиновников и депутатов перебраться на жительство в их поселок, чтобы они также ощутили здесь все «прелести комфортной жизни».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.