|Общество
|17.04.2018 16:05
Жители Котельниково Волгоградской области уличили своего главу в лукавстве
Виктор Киселев от имени жителей забытого властями поселка Мелиораторов пришел на прием к главе администрации Котельниковского городского поселения Андрею Федорову, чтобы решить проблему бездорожья на улице Волгоградской. Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги». По словам читателя информагентства, Андрей Леонтьевич заверил в том, что в следующем, 2019 году, вся территория поселка будет закатана асфальтом.
Однако, судя по принятому постановлению администрации о благоустройстве на период до 2022 года, ремонт дороги в поселке Мелиораторов в планах не значится. «По всей вероятности, высокопоставленный чиновник зачем-то слукавил, - недоумевает житель Котельниково. – Во всяком случае, он ни словом не обмолвился о том, что чтобы внести ремонт дороги в план, необходимо принять поправки к уже принятому постановлению администрации «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2022 гг.». Именно в этом случае у людей может появиться хоть какая-то надежда на изменение ситуации, которой мы не наблюдаем уже 40 лет».
Как говорит Киселев, судя по всему, к людям по-прежнему остается отношение как к изгоям: получается, что власти снова их не слышат и отделываются обещаниями, которые не собираются выполнять. «Так что остается и дальше проявлять чудеса изобретательности, чтобы не поломать руки-ноги на этой территории», - говорит Киселев. А сами жители улицы Волгоградской выступили с инициативой пригласить местных чиновников и депутатов перебраться на жительство в их поселок, чтобы они также ощутили здесь все «прелести комфортной жизни».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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|Общество
|17.04.2018 17:20
Не верят своим глазам и боятся сглазить обладатели квартир в жилом комплексе «Комарово» Советского района Волгограда. На улице Ивановского, примыкающей к двум десяткам многоэтажных домов, наконец приступили к строительству дороги, сообщает ИА "Высота 102". По просьбе жильцов в Комарово сегодня приехали активисты Общероссийского народного фронта, которые пригласили на встречу и чиновников. Они и рассказали, что четырехполосное асфальтовое полотно в границах от Качуевской до Казахской должны сдать в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Пока же здесь грунтовка, частично облагороженная бетонными плитами. Несложно представить, что здесь творится в период осенней и ранневесенней распутицы....
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|Спорт
|17.04.2018 16:55
В среду, 18 апреля, в Волгограде открывается билетный центр FIFA, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные международной футбольной организации. Центр находится по адресу: ул. Краснознаменская, 11 - это здание ГДЮЦ. Там можно будет получить уже купленные через интернет билеты, а с 1 мая должна начаться и продажа оставшихся билетов. Центр будет работать 18 апреля - 31 мая: понедельник – пятница: 14:00 – 19:00, суббота – воскресенье: 10:30 – 19:00, После 31 мая: понедельник – воскресенье: 10:00 – 20:00.
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|Борьба с коррупцией
|17.04.2018 16:48
Волгоградский институт бизнеса теперь будет называться Академией общественных наук. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил ректор ВИБа Андрей Ващенко. По словам ректора института, в стенах которого силовики недавно выявили организованную группу, решение о преобразовании вуза в автономную некоммерческую организацию «Академия общественных наук», было принято накануне. Связано это, по словам Андрея Ващенко, с «вызовами времени». Однако он признал, что на принятие такого решения повлиял и серьезный ущерб, нанесенный репутации вуза преступной деятельностью нескольких студентов и преподавателей, которых подозревают в коммерческом подкупе. Андрей Ващенко заверил, что академия будет находиться под полным общественным контролем. Высшим органом управления...
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|Экология
|17.04.2018 16:19
Болотоход для уничтожения камышей сегодня испытали в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Это совместная попытка «зеленых» активистов и районных властей внедрить практику щадящего для экологии способа борьбы с камышовыми плантациями. Глава районной администрации Антон Конин пояснил, что в дальнейшем болотоход планируется активно использовать для покоса тростника. «Все знают, что в нашем Красноармейском районе эта проблема стоит наиболее остро, потому что большие площади заболочены и не везде может справиться оборудование дорожной направленности»,- рассказал чиновник. По его словам, чудо-технику доставили из Москвы, компания-поставщик учла все пожелания, в дальнейшем камышовый «цирюльник» будет закуплен в лизинг для эксплуатации...
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|Телеком
|17.04.2018 16:00
Прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, начнется 18 апреля 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Номинации конкурса: • Портал gosuslugi.ru: мой опыт; • Мои интернет-достижения; • Интернет-предприниматель, интернет – работодатель; • Моя общественная интернет-инициатива. Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г. Чтобы принять участие...
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|Общество
|17.04.2018 15:12
У несовершеннолетних жителей Волгоградской области остается все меньше шансов найти подработку. Так, в прошлом году из-за ухудшения экономической ситуации у большинства работодателей Волгоградской области комитет по труду и занятости населения не смог трудоустроить запланированное количество несовершеннолетних граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение региональной контрольно-счетной палаты, в 2017 году целевой показатель подпрограммы по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время составлял 9,08 тыс. человек, однако отсутствие у работодателей-партнеров финансовых средств на выплату заработной платы подросткам привело к тому, что временную работу получили только 6295 несовершеннолетних граждан. Таким образом, подпрограмма по...
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|Общество
|17.04.2018 15:03 (Обновлено: 17.04.2018 15:10)
Начался монтаж новых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская, сообщает ИА "Высота 102". Старые машины, полностью износившиеся за 35 лет работы, демонтированы и вывезены со станции. Установку четырех новых движущихся лестниц планируют завершить до конца весны, чтобы уже в июне их смогли опробовать жители и гости города. "От старых моделей они отличаются наличием "умной" автоматики. Эскалаторы замедляют движение если людей нет и переходят на обычный режим работы, когда подходят пассажиры. Это позволяет сэкономить электроэнергию и сберечь ресурс самих механизмов", - отмечает старший мастер участка линии СТ Александр Синельников. Уровень шума, производимого подъемниками, менее 60 децибел, что сравнимо с...
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|Расследования
|17.04.2018 14:46
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с марта 2009 по декабрь 2015 года ими были обналичены порядка 600 миллионов рублей. Свои услуги они предлагали коммерсантам за “комиссию” в 1%. Полученные деньги проводились через банковские счета сети фиктивных предприятий. Свою вину теневые финансисты не признали. Теперь Плужникову придется провести за решеткой 7 лет и заплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч, а...
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|Расследования
|17.04.2018 14:23
Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президенту
В детский сад «Елочка» в Краснослободске, заведующую которой уволили после видеообращения к президенту, пришли с проверкой. Как сообщили ИА «Высота 102» работники дошкольного учреждения, сотрудники отдела полиции Среднеахтубинского района проверяют финансово-хозяйственную деятельность детского сада за последние несколько лет. В частности, сотрудникам детского сада задают вопросы, не принимала ли заведующая на работу людей, которые не появлялись на работе, но получали зарплату. Между тем, детский сад «Елочка» оказался втянутым и в судебный процесс. Так, подрядчик ремонта канализации – ООО «Содружество» - на днях обратился в арбитражный суд Волгоградской области, заявив сумму исковых требований к дошкольному учреждению в размере...
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|Здравоохранение
|17.04.2018 13:52
Специализированную медицинскую помощь в Волгограде участникам и болельщикам в период ЧМ-2018 будут оказывать 12 учреждений здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым. В документе указано, что медицинскую эвакуацию лиц с объектов ЧМ поручено обеспечить главному врачу ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". В зависимости от заболевания их будут доставлять в одно из 12-ти лечебных учреждений, указанных в приказе. Так, многопрофильную медпомощь будет оказывать ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", которую реконструировали непосредственно к ЧМ-2018. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" и ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая...
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|Общество
|17.04.2018 13:34
Современные трамваи, которые выйдут на маршруты в Волгограде в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, согласно договора, будут обеспечены страховой защитой до 31 декабря 2022 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в страховой компании. Первые 6 новых трамваев уже застрахованы от повреждения, утраты и гибели на сумму более 106 млн рублей.
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|Общество
|17.04.2018 13:16
Чугунная ограда в центре Волгограда, уже многие годы не дающая покоя горожанам, снова привлекла к себе внимание. Как сообщает ИА «Высота 102», копия знаменитого резного заборчика вновь покрывается ржавчиной. Новодел появился на проспекте Ленина в конце 2016 года, а уже в апреле 2017-го самопроизвольно окрасился в неприглядный рыжий цвет. К покраске ограды тогда привлекли заключенных из колонии-поселения ИК №9. Спустя год ограда опять требует «наведения красоты», а стало быть, и денежных расходов на приобретение краски. В прошлом году новую ограду «обновляли» специальным грунтом-эмалью, предназначенным для нанесения на ржавчину. Напомним, ограду с проспекта Ленина в Центральном районе...
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|Экономика
|17.04.2018 13:02
«Прорабатывается»: ликвидация «белого моря» и новые производства волгоградского «Химпрома» все еще миражи
Финансирование дорогостоящих мероприятий по ликвидации гигантского шламонакопителя волгоградского завода-банкрота «Химпром» может начаться уже в этом году, сообщает ИА «Высота 102». В ответ на запрос редакции комитет промышленности региона проинформировал, что вопрос выделения более 5 миллиардов рублей в перспективе 2018 - 2020 годов сейчас «прорабатывается» на федеральном уровне. Достоверность сметной стоимости ликвидации т.н. «белого моря» и рекультивации загрязненных участков подтверждена экспертизами. Кроме того, администрация Волгоградской области пытается добиться внесения шламонакопителя «Химпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы войти в приоритетный проект правительства РФ «Чистая страна». Редакция ИА...
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|Расследования
|17.04.2018 12:35
Торговый павильон “Сазан Карпыч”, располагающийся рядом с местом, где стоял дом №60 по проспекту Университетский, будет снесен. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня Советский районный суд удовлетворил иск о сносе торговой точки, который городская администрация предъявила ее владельцу Юрославу Бабаяну. Напомним, что в мае прошлого года при несогласованном подключении данного торгового павильона к коммуникациям была повреждена газовая труба. Газ проник в подвал многоквартирного дома и взорвался. Произошло обрушение подъезда. Погибли 4 и были ранены 11 человек. Не подлежащее восстановлению здание пришлось снести. Общий ущерб составил около 150 миллионов рублей.
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|Здравоохранение
|17.04.2018 12:33
Правительство РФ выделило Волгоградской области 69 млн рублей на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, медучреждения должны полностью перейти на электронные медицинские документы, включая и медкарты пациентов. Также должна быть организована дистанционная запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг. Отметим, что всего на внедрение информационных систем в медучреждениях кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд рублей для 75 субъектов РФ. Бюджетное ассигнование для Волгоградской области является одним из самых высоких. Больше получат только Тверская область – 78 млн и Ростовская область...
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Жители Котельниково Волгоградской области уличили своего главу в лукавстве 1
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