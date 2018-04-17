К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с марта 2009 по декабрь 2015 года ими были обналичены порядка 600 миллионов рублей. Свои услуги они предлагали коммерсантам за “комиссию” в 1%. Полученные деньги проводились через банковские счета сети фиктивных предприятий. Свою вину теневые финансисты не признали.

Теперь Плужникову придется провести за решеткой 7 лет и заплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч, а Мошкин получил 4 года лишения свободы со штрафом в 400 тысяч. Отбывать наказание им придется в исправительной колонии общего режима.

Все трое были взяты под стражу в зале суда. Однако приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБ и ПК регионального главка МВД.