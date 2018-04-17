В Волгограде прошли испытания камышового цирюльника









Болотоход для уничтожения камышей сегодня испытали в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Это совместная попытка «зеленых» активистов и районных властей внедрить практику щадящего для экологии способа борьбы с камышовыми плантациями. Глава районной администрации Антон Конин пояснил, что в дальнейшем болотоход планируется активно использовать для покоса тростника. «Все знают, что в нашем Красноармейском районе эта проблема стоит наиболее остро, потому что большие площади заболочены и не везде может справиться оборудование дорожной направленности»,- рассказал чиновник. По его словам, чудо-технику доставили из Москвы, компания-поставщик учла все пожелания, в дальнейшем камышовый «цирюльник» будет закуплен в лизинг для эксплуатации районным МБУ ЖКХ.













По итогам сегодняшних, вполне успешных испытаний выяснилось, что навесное оборудование болотохода нужно немного доработать, потому, что камыш Красноармейского района Волгограда необычайно крепкий. «Камышекосилку будем настраивать в соответствии с толщиной и густотой растительности. Думаю, на следующем тестировании техника себя покажет, как надо», - уверен представитель московской фирмы - поставщика Евгений Нефедов.













Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, ставший одним из инициаторов испытаний болотохода, считает, что использование спецтехники для покоса камыша поможет предотвратить постоянные неконтролируемые поджоги зарослей, из-за которых бюджет терпит убытки и наносится вред экологии.