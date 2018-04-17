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Здравоохранение
 17.04.2018 12:33

В Волгоградской области регистратуры поликлиник освободят от тонн медкарточек

Правительство РФ выделило Волгоградской области 69 млн рублей на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, медучреждения должны полностью перейти на электронные медицинские документы, включая и медкарты пациентов. Также должна быть организована дистанционная запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг.
Отметим, что всего на внедрение информационных систем в медучреждениях кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд рублей для 75 субъектов РФ. Бюджетное ассигнование для Волгоградской области является одним из самых высоких. Больше получат только Тверская область – 78 млн и Ростовская область – 79 млн рублей. Остальным регионам на эти цели направят от 10 до 55 млн рублей.

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Здравоохранение 17.04.2018 13:52

В Волгограде для участников и гостей ЧМ-2018 будут доступны 12 больниц Специализированную медицинскую помощь в Волгограде участникам и болельщикам в период ЧМ-2018 будут оказывать 12 учреждений здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым. В документе указано, что медицинскую эвакуацию лиц с объектов ЧМ поручено обеспечить главному врачу ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". В зависимости от заболевания их будут доставлять в одно из 12-ти лечебных учреждений, указанных в приказе. Так, многопрофильную медпомощь будет оказывать ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", которую реконструировали непосредственно к ЧМ-2018. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" и ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая...
Прочитана: 120 раз
Общество 17.04.2018 13:34

Современные трамваи, которые выйдут на маршруты в Волгограде в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, согласно договора, будут обеспечены страховой защитой до 31 декабря 2022 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в страховой компании. Первые 6 новых трамваев уже застрахованы от повреждения, утраты и гибели на сумму более 106 млн рублей. 
Прочитана: 232 раз
Общество 17.04.2018 13:16

В центре Волгограда чугунная ограда снова окрашивается в рыжие тона Чугунная ограда в центре Волгограда, уже многие годы не дающая покоя горожанам, снова привлекла к себе внимание. Как сообщает ИА «Высота 102», копия знаменитого резного заборчика вновь покрывается ржавчиной. Новодел появился на проспекте Ленина в конце 2016 года, а уже в апреле 2017-го самопроизвольно окрасился в неприглядный рыжий цвет. К покраске ограды тогда привлекли заключенных из колонии-поселения ИК №9. Спустя год ограда опять требует «наведения красоты», а стало быть, и денежных расходов на приобретение краски. В прошлом году новую ограду «обновляли» специальным грунтом-эмалью, предназначенным для нанесения на ржавчину. Напомним, ограду с проспекта Ленина в Центральном районе...
Прочитана: 1529 раз
Экономика 17.04.2018 13:02

«Прорабатывается»: ликвидация «белого моря» и новые производства волгоградского «Химпрома» все еще миражи Финансирование дорогостоящих мероприятий по ликвидации гигантского шламонакопителя волгоградского завода-банкрота «Химпром» может начаться уже в этом году, сообщает ИА «Высота 102». В ответ на запрос редакции комитет промышленности региона проинформировал, что вопрос выделения более 5 миллиардов рублей в перспективе 2018 - 2020 годов сейчас «прорабатывается» на федеральном уровне. Достоверность сметной стоимости ликвидации т.н. «белого моря» и рекультивации загрязненных участков подтверждена экспертизами. Кроме того, администрация Волгоградской области пытается добиться внесения шламонакопителя «Химпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы войти в приоритетный проект правительства РФ «Чистая страна».  Редакция ИА...
Прочитана: 1464 раз
Расследования 17.04.2018 12:35

В Волгограде суд решил участь "виновника" взрыва дома на проспекте Университетский Торговый павильон “Сазан Карпыч”, располагающийся рядом с местом, где стоял дом №60 по проспекту Университетский, будет снесен. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня Советский районный суд удовлетворил иск о сносе торговой точки, который городская администрация предъявила ее владельцу Юрославу Бабаяну. Напомним, что в мае прошлого года при несогласованном подключении  данного торгового павильона к коммуникациям была повреждена газовая труба. Газ проник в подвал многоквартирного дома и взорвался. Произошло обрушение подъезда. Погибли 4 и были ранены 11 человек. Не подлежащее восстановлению здание пришлось снести. Общий ущерб составил около 150 миллионов рублей. 
Прочитана: 1141 раз
Происшествия 17.04.2018 12:13

Задержаны четверо подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было найдено в мусорном контейнере в Городищенском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, преступление совершили знакомые жертвы. Выяснилось, что в субботу 37-летний волгоградец приехал в офис своего знакомого, расположенный в поселке Латошинка Тракторозаводского района. Они стали выпивать, а вскоре к ним присоединились еще трое их знакомых. В разгар застолья мужчина признался компании, что пристрастился к дурманящим веществам. Собутыльники стали избивать его, а чтобы не слышать его криков, заклеили ему рот малярной лентой. Когда приятели увидели, что жертва не дышит, они расчленили...
Прочитана: 2767 раз
Расследования 17.04.2018 11:57

Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы по сбору оплаты за услуги ЖКХ, задолжавшего около полумиллиона рублей своим сотрудникам. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, долг старшему кассиру предприятия составил около 90 тысяч рублей - ей не платили зарплату с ноября прошлого года. Частично не выплатили зарплату и главному бухгалтеру. Женщин задолжали более 30 тысяч. Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, всего компания не платила зарплату 17 сотрудникам. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО Красноармейского района г.Волгограда СУ...
Прочитана: 551 раз
Расследования 17.04.2018 11:19

Выплатить пособие и поставить безработного местного жителя на учет обязал районный суд "Центр занятости населения города Михайловки". Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в июле прошлого года безработный мужчина обратился в учреждение, чтобы встать на учет. Он передал все нужные документы, но прийти на регистрацию ему помешала болезнь. При этом он сообщил в центр занятости, что не явился в назначенное время по уважительной причине. Однако в постановке на учет ему отказали. Теперь по решению суда центру занятости предстоит выплатить пособие за все время, прошедшее с момента обращения.  ...
Прочитана: 705 раз
Телеком 17.04.2018 11:16

Абоненты «МегаФона» подписать документ смогут прямо с мобильного устройства «МегаФон» первым на рынке предлагает новый инструмент подписания электронных документов – Мобильную Электронную Подпись (МЭП). С ее помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства1. Процесс подписания прост и происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи...
Прочитана: 398 раз
Происшествия 17.04.2018 10:52

Жителю Волгоградской области грозит срок за самодельный пиратский пистолет Самодельный двуствольный пистолет изъяли полицейские у жителя Клетского района. Как сообщили ИА “Высота 102” сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, оружие полицейские изъяли у 54-летнего мужчины в ходе оперативных мероприятий. Он собрал дульнозарядный пистолет, пригодный, по мнению экспертов, к производству отдельных выстрелов. Отметим, что подобные пистолеты пользовались популярностью у пиратов, грабивших в XVII и начале XVIII века испанские корабли и колонии на побережье Карибского моря. Теперь поклоннику пиратского оружия грозит до четырех лет тюрьмы.
Прочитана: 883 раз
Общество 17.04.2018 10:27

Многие жители Краснослободска сегодня утром опоздали на работу в Волгоград из-за отсутствия транспортного сообщения с областным центром. Как сообщили они редакции ИА "Высота 102", сегодня внезапно, без предупреждения, не вышла на линию маршрутка №164 "Краснослободск - Тулака". Данный маршрут охватывает почти весь город Краснослободск, а также центр Волгограда. Альтернативы ему в Краснослободске нет. Еще одна маршрутка №174 "Краснослободск - Ашан" идет по другому маршруту и, как выяснилось сегодня, не может справиться с таким потоком пассажиров. В итоге сегодня на остановках образовались огромные очереди. Люди в отчаянии пытались как-то добраться на работу в Волгоград: ловили попутки и были вынуждены переплачивать, чтобы...
Прочитана: 3407 раз
Происшествия 17.04.2018 10:19 (Обновлено: 17.04.2018 10:19)

Один человек погиб в результате столкновения иномарки и грузовика в Новониколаевском районе. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на московской трассе. Водитель грузовика "HINO", который следовал из столицы, не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль "Ford C-Max". От удара иномарку отбросило на внедорожник "Niva Chevrolet". При столкновении смертельные травмы получил 44-летний пассажир "Ford". Он умер в больнице. 
Прочитана: 813 раз
Происшествия 17.04.2018 10:07

Четыре человека пострадали в аварии в Даниловском районе. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, на дороге "Фролово – Даниловка" столкнулись два автомобиля "ВАЗ-2107". По предварительным данным, 31-летняя водитель одной из легковушек при повороте налево не пропустила второй автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер. В результате в больницу были госпитализированы оба водителя и две пассажирки 62 и 68 лет.
Прочитана: 1062 раз
Экология 17.04.2018 09:53 (Обновлено: 17.04.2018 09:55)

В Волгограде обещали наказать виновных в попытке закопать мешки с мусором в лесопарке «Командиры», которые давали указание рабочим закопать полиэтиленовые мешки с мусором в лесопарковой зоне в Краснооктябрьском районе Волгограда, будут привлечены к административной ответственности. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, ведомством совместно со специалистами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области организована проверка фактов, изложенных в публикациях ИА «Высота 102» "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне" и "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зоне". Так, установлено, что после проведения мероприятий по уборке территории Краснооктябрьского района от сухой листвы образовавшиеся отходы 5 класса опасности были упакованы в...
Прочитана: 681 раз
Общество 17.04.2018 08:41

Более 70 миллионов рублей выделено на работы по нанесению горизонтальной улично-дорожной разметки в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ стало МБУ «Северное». Планируется разметить дорожное полотно на 78 улицах города – в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах города. Среди улиц, где будет нанесена  разметка, и новые магистрали, в частности, шоссе Авиаторов, нулевая продольная. Разметку будут наносить с помощью термопластика, холодного пластика как ручным, так и механизированным образом, а также, используя эмаль дорожную. Как следует из условий контракта, к середине июня все обозначенные в техническом задании улицы должны быть «разрисованы». Напомним, качество разметки,...
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