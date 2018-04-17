Правительство РФ выделило Волгоградской области 69 млн рублей на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, медучреждения должны полностью перейти на электронные медицинские документы, включая и медкарты пациентов. Также должна быть организована дистанционная запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг.

Отметим, что всего на внедрение информационных систем в медучреждениях кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд рублей для 75 субъектов РФ. Бюджетное ассигнование для Волгоградской области является одним из самых высоких. Больше получат только Тверская область – 78 млн и Ростовская область – 79 млн рублей. Остальным регионам на эти цели направят от 10 до 55 млн рублей.



