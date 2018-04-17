Задержаны четверо подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было найдено в мусорном контейнере в Городищенском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, преступление совершили знакомые жертвы. Выяснилось, что в субботу 37-летний волгоградец приехал в офис своего знакомого, расположенный в поселке Латошинка Тракторозаводского района. Они стали выпивать, а вскоре к ним присоединились еще трое их знакомых. В разгар застолья мужчина признался компании, что пристрастился к дурманящим веществам. Собутыльники стали избивать его, а чтобы не слышать его криков, заклеили ему рот малярной лентой. Когда приятели увидели, что жертва не дышит, они расчленили тело. Голову и руки они упаковали в белый полимерный пакет, который выбросили на следующий день в мусорный контейнер в дачном массиве. Тело они спрятали в лесополосе, находящейся неподалеку. Когда злоумышленники выносили пакет из машины на мусорку их увидел местный пенсионер. После отъезда авто он заглянул в пластиковый мешок, где обнаружил останки, и сообщил в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас подозреваемых допрашивают. Также решается вопрос об их заключении под стражу.



