В Волгограде для участников и гостей ЧМ-2018 будут доступны 12 больниц









Специализированную медицинскую помощь в Волгограде участникам и болельщикам в период ЧМ-2018 будут оказывать 12 учреждений здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым. В документе указано, что медицинскую эвакуацию лиц с объектов ЧМ поручено обеспечить главному врачу ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". В зависимости от заболевания их будут доставлять в одно из 12-ти лечебных учреждений, указанных в приказе. Так, многопрофильную медпомощь будет оказывать ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", которую реконструировали непосредственно к ЧМ-2018. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" и ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница" будут лечить пациентов с диагнозом психиатрия и наркология. Роженицам помогут специалисты областного клинического перинатального центра №2, а страдающим заболеванием почек - областной уронефрологический центр. Если у болельщиков возникнут проблемы с зубами, то лечить их будут сразу в двух лечебных учреждениях - областной клинической стоматологической поликлинике и в клинической стоматологической поликлинике №3. С инфекционными болезнями будут отправлять в областную детскую клиническую инфекционную больницу. Клиническая больница скорой медицинской помощи №7 поможет маленьким пациентам. Принимать детей также будет областная детская клиническая больница. Не останутся в стороне от главного спортивного события в Волгограде и такие учреждения, как ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер" и областная клиническая больница №1.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. На стадионе в Волгограде пройдут групповые этапы матчей в период с 18 по 28 июня.



