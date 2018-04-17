







Финансирование дорогостоящих мероприятий по ликвидации гигантского шламонакопителя волгоградского завода-банкрота «Химпром» может начаться уже в этом году, сообщает ИА «Высота 102». В ответ на запрос редакции комитет промышленности региона проинформировал, что вопрос выделения более 5 миллиардов рублей в перспективе 2018 - 2020 годов сейчас «прорабатывается» на федеральном уровне. Достоверность сметной стоимости ликвидации т.н. «белого моря» и рекультивации загрязненных участков подтверждена экспертизами. Кроме того, администрация Волгоградской области пытается добиться внесения шламонакопителя «Химпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы войти в приоритетный проект правительства РФ «Чистая страна».













Редакция ИА «Высота 102» также просила облкомпром предоставить сведения о текущем состоянии дел на «Химпроме» - в свете того, что после открытого совещания 30 августа 2017 года, где были представлены конкретные инвесторы, никаких новостей об обещанном развитии промышленной площадки в прессу не просачивалось. Напомним, на прошлогоднем августовском совещании в присутствии приглашенных представителей СМИ, в качестве «мужественных инвесторов» выступили Александр Шведов (ООО «Джи Ти ЭМ 1») и Роман Троценко (инфраструктурная корпорация «АЕОН»). По итогам совещания было заявлено, что к началу ноября 2017 года все заинтересованные стороны должны принять конкретные решения.













Согласно информации регионального комитета промышленности, почти за 8 месяцев, прошедших со дня совещания, вопросы развития «Химпрома» по-прежнему в стадии «проработки». «На сегодняшний день компанией ООО «Джи Ти ЭМ 1», действующей от лица корпорации «АЕОН», прорабатывается возможность развития промышленной площадки ВОАО «Химпром» в части организации производства карбида кальция, хлорной извести и метанола. Срок реализации проектов: карбид кальция - 2019 г., хлорная известь - 2021 г., метанол -2024 г.», - написано в официальном письме облкомпрома. Что касается других вариантов создания на «Химпроме» импортозамещающих рентабельных производств, то и это «прорабатывается» администрацией Волгоградской области и потенциальными инвесторами на постоянной основе.













Согласно информации из открытых источников, общая сумма требований к ВОАО «Химпром» конкурсных кредиторов и уполномоченных органов сейчас составляет более 3-х миллиардов рублей. Среди самых крупных кредиторов: ОАО «Нижноватом-энергосбыт» (размер установленной задолженности около 1 млрд 700 млн рублей), а также УФНС России по Волгоградской области (более 800 млн рублей) и ПАО «МРСК Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» (263 с лишним млн руб). Согласно протоколу последнего собрания кредиторов, которое состоялось две недели назад, конкурсный управляющий завода заявил, что одной из проблем предприятия является планируемое со стороны ФПАО «МРСК Юга» полное ограничение ВОАО «Химпром» от потребления энергии на основании постановления правительства от 24 мая 2017 года «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного режима потребления электрической энергии». Это означает что ВОАО «Химпром» больше не имеет статуса «неотключаемого потребителя».



