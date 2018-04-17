Жители Краснослободска Волгоградской области испытали шок от утреннего транспортного коллапса

Многие жители Краснослободска сегодня утром опоздали на работу в Волгоград из-за отсутствия транспортного сообщения с областным центром. Как сообщили они редакции ИА "Высота 102", сегодня внезапно, без предупреждения, не вышла на линию маршрутка №164 "Краснослободск - Тулака". Данный маршрут охватывает почти весь город Краснослободск, а также центр Волгограда. Альтернативы ему в Краснослободске нет. Еще одна маршрутка №174 "Краснослободск - Ашан" идет по другому маршруту и, как выяснилось сегодня, не может справиться с таким потоком пассажиров. В итоге сегодня на остановках образовались огромные очереди. Люди в отчаянии пытались как-то добраться на работу в Волгоград: ловили попутки и были вынуждены переплачивать, чтобы уехать из Краснослободска. Причины транспортного коллапса жителям не известны. В городской администрации им ничего вразумительного не пояснили, заявив лишь, что занимаются этой проблемой. В приемной администрации города Краснослободск ИА "Высота 102" сообщили, что не владеют информацией, поэтому не могут пояснить причины отсутствия маршрутки №164. "Глава сейчас собирает информацию", - сказали в приемной.

Между тем, в администрации Волгоградской области заявили, что маршрут №164 находится в введении районных властей, поэтому они не могут пояснить причину невыхода машин. Однако эту информацию опроверг глава Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов. По его словам, лицензию и разрешение на эксплуатацию маршрута №164 выдавал облкомтранс, так как этот маршрут является межмуниципальным. Глава района заверил, что сейчас власти пытаются выяснить, какой предприниматель владеет маршрутом и что побудило его отменить сегодняшние рейсы. "Будем решать, как возобновить работу маршрута", - пообещал Геннадий Шевцов.



