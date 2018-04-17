



Встреча, приуроченная ко дню экологических знаний, состоялась накануне в Волгоградском государственном аграрном университете. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель группы компаний «Чистый город» Полина Вергун рассказала об одной из главных экологических проблем сегодняшнего времени – сфере обращения с отходами, о перспективах и потенциале этой отрасли в рамках новой реформы, реализуемой в России. В частности, Полина Вергун представила концепцию, реализуемую компанией по усовершенствованию этой сферы в Волгоградской области.





Помимо транспортировки отходов, компания сегодня занимается созданием необходимой инфраструктуры - возведением полигонов, сортировочных комплексов, перерабатывающих производств. В лице студентов профильных направлений в «Чистом городе» видят потенциальных своих сотрудников и не скрывают, что нуждаются в молодых светлых умах и креативных идеях. Кроме того, компания представила студентам проект экологического пособия для начальных классов "Вторая жизнь отходов", разрабатываемого отделом пресс-службы компании, и призвала студентов к совместной научной и творческой работе.



