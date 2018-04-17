Многие жители Краснослободска сегодня утром опоздали на работу в Волгоград из-за отсутствия транспортного сообщения с областным центром. Как сообщили они редакции ИА "Высота 102", сегодня внезапно, без предупреждения, не вышла на линию маршрутка №164 "Краснослободск - Тулака". Данный маршрут охватывает почти весь город Краснослободск, а также центр Волгограда. Альтернативы ему в Краснослободске нет. Еще одна маршрутка №174 "Краснослободск - Ашан" идет по другому маршруту и, как выяснилось сегодня, не может справиться с таким потоком пассажиров. В итоге сегодня на остановках образовались огромные очереди. Люди в отчаянии пытались как-то добраться на работу в Волгоград: ловили попутки и были вынуждены переплачивать, чтобы...

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