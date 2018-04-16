В Волгограде горит трава и камыш

Неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс по отбору регионального оператора в сфере ТКО на территории Волгоградской области. Сегодня в региональном отделении «Опоры России» встретились предприниматели, чиновники, компании, работающие в данной отрасли, чтобы еще раз сверить часы перед часом икс и напомнить о необходимости и готовности работать вместе всем, кто хочет изменить ситуацию в регионе к лучшему. Будет ли место в новой схеме в сфере обращения с ТКО представителям малого бизнеса, почему в конкурсе не смогут победить фирмы «Рога и копыта», как могут отреагировать на наведение порядка в данной области нелегальные перевозчики и почему региональному оператору сразу придется стать...

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