Скупой платит дважды: в Волгограде УК удвоили штраф за просрочку

Заплатить штраф в двойном размере на общую сумму 120 тысяч рублей придется управляющей компании ООО "ЖЭК". Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, такое решение приняли мировой суд и суд Красноармейского района. Компанию признали виновной в неуплате двух административных штрафов, выписанных инспекторами облкомприроды в июле и октябре прошлого года за нарушения городских правил при обустройстве контейнерных площадок. В ведомстве также отметили, что в минувшем году компанию привлекали к административной ответственности 19 раз. Общая сумма штрафов составила 570 тысяч рублей. А за неуплату ранее назначенных штрафов, через суды с компании взыскали еще 640 тысяч рублей. При этом в начале года лицензия ООО "ЖЭК" была аннулирована. Согласно Жилищному кодексу РФ, организация должна выполнять свои обязанности до избрания новой управкомпании минимум полгода.















