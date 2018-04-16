Смотрите сегодня в программе: в ночь на субботу район вокруг «Волгоград Арены» станет зоной, свободной от автомобилей. Кто прекратит мусорную вакханалию в Волгоградской области?: претенденты на роль регионального оператора сферы ТКО готовятся к конкурсу. Пришло время класть новый асфальт: в центре Волгограда дорожники взялись за активное освоение больших денег, выделенных на ремонт дорог. 99 лет истории: день образования регионального Главка полицейские Волгоградской области отметили в своем стиле.







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