







На открытом лично-командном первенстве города Волжского по дзюдо юные волжские спортсмены завоевали 9 золотых медалей, 10 серебряных и 10 бронзовых. Всего в турнире приняли участие более 500 спортсменов из различных городов России. Турнир состоялся в память о Герое России Сергее Солнечникове.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, в турнире выступили юные дзюдоисты 9-11 лет из спортивных школ и клубов Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Ростовской областей и Ставропольского края. Город Волжский представили 150 воспитанников спортшколы № 3, клуба «Волжанин» и областной спортивной школы олимпийского резерва.

Первыми состязания прошли у девушек 2005-2007 годов рождения. Здесь сильнейшими оказались спортсменки из Саратова. Команда этого города завоевала первое место. Волжанки заняли второе командное место, третье место – у Астрахани.









После выступлений девушек состоялась официальная церемония открытия турнира. Участники выстроились в колонну, ученики кадетской школы вынесли флаг Российской Федерации. Спортсменов и зрителей приветствовали гости турнира. К собравшимся обратился отец Героя России Сергея Солнечникова – Александр Васильевич. Здесь же присутствовала и мама героя – Зоя Александровна.

Глава Волжского Игорь Воронин поздравил юных дзюдоистов с началом соревнований. Обращаясь к присутствующим, Игорь Воронин сказал: «Здорово, что сегодня в зале так много ребят, что с каждым годом участников турнира памяти Солнечникова становится все больше. Вы молодцы, потому что на деле показываете, что в здоровом теле здоровый дух! Спасибо тренерам и родителям за поддержку, благодаря которой у юных спортсменов формируется жизненный стержень, позволяющий развиваться и физически, и духовно. Желаю участникам в честной борьбе завоевать победу»!

Турнир продолжился поединками юношей. По результатам встреч спортсменов категории «Юноши 2005 года рождения» на первое место вышла сборная города Волжского, второе место заняла команда Ставрополя, на третьем месте команда Волгограда. В категории «Юноши 2006 года рождения» в общекомандном зачете победу одержала также сборная Волжского, на втором месте команда Саратова, на третьем – сборная Волгограда. Первое место в самой младшей возрастной категории «Юноши 2007 года рождения» – у команды Ставрополя, Волгоград на втором месте, на третьем – Волжский.

По мнению судей, юные дзюдоисты города Волжского показали отличную спортивную подготовку, что позволило им получить большое количество наград в личных зачетах. В категории «Девушки 2005-2007 годов рождения» у волжанок – 3 первых места, 1 – второе и 1 – третье. Отличные результаты у юношей 2005 года рождения: 3 первых места, 4 – вторых и 3 – третьих. Волжские спортсмены 2006 года рождения заняли 1 первое место, 3 – вторых и 5 – третьих. В категории «Юноши 2007 года рождения» в копилку города Волжского вошли 2 первых и 2 вторых места, а также 1 – третье. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Добавим, турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Солнечникова проводится шестой год подряд. Свои спортивные победы мальчишки и девчонки посвящают подвигу «майора Солнце». Сергей Александрович Солнечников погиб 28 марта 2012 года в ходе учений, накрыв собой гранату, которую неудачно бросил один из рядовых. Своим поступком он спас жизни находившихся рядом сослуживцев. 2 апреля 2012 года Сергей Солнечников с воинскими почестями похоронен на городском кладбище № 2 в городе Волжском. За героизм, мужество и самоотверженность майору Сергею Солнечникову было присвоено звание Героя Российской Федерации.



