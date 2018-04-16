Глава МВД России наградил полицейских из Волгограда за спасение пенсионера











Медали «За смелость во имя спасения» получили сегодня волгоградские полицейские сержант Дмитрий Шеин и старшина Сергей Абыденов. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД. Напомним, в мае года во время патрулирования на станции они увидели, как идущий по платформе пенсионер поскользнулся и упал на рельсы. В это же время к станции подходил пассажирский поезд. Стражи порядка бросились наперерез локомотива и успели оттащить пенсионера в безопасное место.

Вместе с 14 коллегами из других регионов страны они получили заслуженные награды из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева.







