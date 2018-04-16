



В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать сигналы от читателей, возмущенных последствиями проведения коммунального ремонта. Волгоградцы настоятельно порекомендовали журналистам посетить улицу Полухина в Советском районе города. Осенью прошлого года здесь, как пояснили съемочной группе местные жители, был проведен замен водопровода, пролегающего вдоль проезжей части.

О том, что с асфальтом случилось страшное, обитатели микрорайона Новостройка узнали уже весной – снег растаял и обнажил сразу в нескольких местах глубокие провалы дорожного полотна, а вместе с ними и коммунальных люков. Однако местные жители сетуют и на большегрузный транспорт, который ежедневно «убивает» улицу Полухина.





От прошлогоднего ремонта теплотрассы успел пострадать и совсем новый асфальт, уложенный буквально на днях в Ворошиловском районе. На улице Профсоюзной вблизи пересечения с Рабоче-Крестьянской дорожники закатали первый слой дорожного покрытия, в котором сегодня уже зияет дыра из-за провалившегося люка.

О том, что в непосредственной близости от этого участка дороги проводились коммунальные работы, догадаться несложно по незакопанным траншеям. В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» информагентству пояснили, что в ближайшее время все недоделки, в том числе, по данному адресу, будут устранены.



