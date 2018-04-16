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Общество
 16.04.2018 16:36(Обновлено: 16.04.2018 16:39)

В Волгограде появились фальшивые БТИ

В волгоградском УФАС России рассмотрены три дела, возбужденные в отношении ООО «БТИ-1», ООО «БТИ», ООО «БТИ-Центр» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, поводом для возбуждения дел стали факты недобросовестного приобретения и использования фирменного наименования лиц с указанием аббревиатуры «БТИ» юридическими лицами, фактически не являющимися Бюро технической инвентаризации (БТИ).
Между тем БТИ (Бюро технической инвентаризации) согласно действующему законодательству - это специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации (унитарные предприятия, службы, управления, бюро). В общей сложности в настоящее время Волгоградским УФАС России было возбуждено 5 дел по аналогичным признакам недобросовестной конкуренции на рынке кадастровых работ. Так, на рассмотрении Управления находятся дела в отношении ООО «БТИ», ООО «БТИ-1», ООО «БТИ-Центр», ООО «БТИ плюс», ООО «БТИ-онлайн». Все лица являются частными организациями, занимаются кадастровой деятельностью, но не имеют права заниматься учетом и технической инвентаризацией объектов недвижимости.
Кроме того, управлением к настоящему времени выдано 3 предупреждения по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Речь идет о введении в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, гражданам. Однако на самом деле эти лица также не являются фактически Бюро технической инвентаризации, но используют данную аббревиатуру в указании на свою организацию в рекламе, на вывесках, на собственном сайте. Предупреждения, в частности, выдавались ИП Седову И.Е., ИП Саблину В.С., ООО «Единая служба недвижимости». 

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Общество 16.04.2018 17:11

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Неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс по отбору регионального оператора в сфере ТКО на территории Волгоградской области. Сегодня в региональном отделении «Опоры России» встретились предприниматели, чиновники, компании, работающие в данной отрасли, чтобы еще раз сверить часы перед часом икс и напомнить о необходимости и готовности работать вместе всем, кто хочет изменить ситуацию в регионе к лучшему. Будет ли место в новой схеме в сфере обращения с ТКО представителям малого бизнеса, почему в конкурсе не смогут победить фирмы «Рога и копыта», как могут отреагировать  на наведение порядка в данной области нелегальные перевозчики и почему региональному оператору сразу придется стать...
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Экология 16.04.2018 16:35

Несанкционированная свалка в районе хутора Большой Орешкин в Волгоградской области, площадью более 100 тысяч кв.м., будет ликвидирована. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял Михайловский районный суд по иску прокуратуры. Он был подан к администрации городского округа город Михайловка и шести собственникам земельных участков, расположенных рядом с х. Большой Орешкин. Установлено, что собственниками земельных участков, в числе которых и администрация городского округа город Михайловка, вопреки нормам природоохранного законодательства мер по ликвидации свалки не принималось. По мере вступления решения в законную силу его исполнение будет взято Михайловской межрайонной прокуратурой на контроль.
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Общество 16.04.2018 16:27

В Волгограде сотрудники МВД отмечают 99-летие со дня создания управления Волгоградские полицейские сегодня отмечают 99-ю годовщину со дня образования ведомства. Как сообщает корр. ИА “Высота 102”, торжества начались с построения сотрудников полиции, курсантов академии МВД, росгвардейцев, казаков, дружинников и кадетов полицейских классов. С напутствием к стражам порядка обратились начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Достойнейшие из полицейских, казаков и дружинников, получили награды и благодарственные письма, а подарком лучшим подразделениям стали более 40 новеньких служебных автомобилей. Свою историю волгоградские полицейские ведут от управления Царицынской губернской милиции, которое было создано в разгар Гражданской войны...
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Экология 16.04.2018 16:23

Доска позора: В Волгограде мусор после субботника разлетается по улицам Судя по всему, мусор, с которым начали бороться в минувшую субботу в Волгограде на общегородском субботнике, собрать собрали, а вывезти забыли, - сообщили ИА «Высота 102» жители улицы Штеменко Краснооктябрьского района. Третий день отходы лежат в мешках и вывозить их, похоже, никто не торопится. Но самое ужасное, по словам волгоградцев, что собранные отходы складированы в кучи, а в мешки вообще не упакованы. Третий день ветер разносит во все стороны листья и ветки.  «Так что же получается, - спрашивают краснооктябрьцы. - Люди выходят, честно работают, но никому нет дела до того, чтобы все сделать по-хозяйски, довести работу...
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Экономика 16.04.2018 16:21

«Сады Придонья» наградили лучшую производственную смену 2017 года Конкурс «Лучшая смена» в компании проводится с 2014 года. По словам вице-президента по производству компании «Сады Придонья» Ивана Самохина, подобное соревнование отличает его целенаправленность, нацеленность на конечные результаты, что весьма важно в условиях роста и усложнения экономики. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в этом году максимальный итоговый балл набрала смена № 2 под руководством Олега Шкарупы. Ему удалось создать в коллективе благоприятную атмосферу, где высоко ценят профессионализм, взаимопомощь и доверие.  «Лучшая смена» – это непрерывный процесс и постоянная работа. С экономической точки зрения коллектив мобилизует свои силы на неуклонное повышение производительности труда, экономию материальных...
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Телеком 16.04.2018 16:13

Более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом «Видеонаблюдением» С начала текущего года более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля за жильём, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Сервис предоставляет возможность просмотра через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на всех популярных смартфонах. По словам директора по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Черваковой, появление этой услуги продиктовано стремлением людей сделать свой дом, квартиру более безопасными. «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит дома, на компьютере или смартфоне. Важно, что и запись сохраняется не на...
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Общество 16.04.2018 15:49 (Обновлено: 16.04.2018 15:51)

Прокуратура добилась бесплатного предоставления дорогостоящего лекарства 16-летней девочке, страдающей орфанным заболеванием. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению матери подростка. Было выявлено, что девочка с 2009 года является ребенком-инвалидом в связи с наличием заболевания "ювенальный ревматозный артрит с системным началом" и включена в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями. По результатам обследования в ФГАУ "Научный центр здоровья детей"  Минздрава РФ (г.Москва) в декабре 2015 года девочке рекомендована терапия лекарственным препаратом "Канакинумаб" ("Иларис") по 200 мг в месяц (1-2 флакона). С января по октябрь...
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Общество 16.04.2018 15:17

В Волгограде дорожники доставляют автолюбителям «приятные неудобства» Реанимацией сразу нескольких популярных дорог в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда занялись дорожники. Не скорой, но плановой помощи дождалась улица Профсоюзная – в границах Первой продольной магистрали и улицы Глубокоовражной. Верхний слой старого асфальта срезали, частично уложили первый слой нового полотна, сообщает ИА «Высота 102».  В центре кипит работа на одной из главных улиц города – улице Мира. В районе площади Павших борцов – одной из визитных карточек города - проезжая часть выглядела совершенно непрезентабельно. Временные неудобства доставили автолюбителям дорожники и на улице Советской, которую в этом году полностью капитально отремонтируют. В районе музея-панорамы «Сталинградская битва»...
Прочитана: 2935 раз
Телеком 16.04.2018 15:14

Бесплатный вебинар «Дом.ru Бизнес» поможет оптимизировать рабочий процесс Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» и ведущий российский разработчик систем контент-фильтрации Sky DNS приглашают собственников бизнеса и управленцев высшего звена на бесплатный онлайн-семинар «Повышаем продуктивность сотрудников: как оптимизировать рабочий процесс». Вебинар состоится 19 апреля 2018 г., начало в 11.00 по московскому времени. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, ведущий вебинара, эксперт Sky DNS – Арсен Сафин – поделится опытом и кейсами из практики, обсудит причины потери сотрудниками рабочего времени и возможности повышения эффективности его использования, расскажет о наиболее частых и не всегда очевидных типах нарушений, а также о рисках, которые возникают из-за отсутствия контроля персонала. Организаторы отмечают,...
Прочитана: 225 раз
Экология 16.04.2018 14:35

Увеличивается объем весеннего сброса воды через Волжскую ГЭС, об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в региональном главке МЧС. При этом достижения неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется. В тоже время сотрудники ведомства напоминают о том, что в период максимальных сбросов в Волго-Ахтубинской пойме могут быть подтоплены дороги и низменные территории. Поэтому выход в пойму туристов, охотников и рыболовов небезопасен - вода может отрезать обратный путь. График сброса воды (по данным Федерального агентства водных ресурсов) :   16.04.2018...
Прочитана: 1451 раз
Борьба с коррупцией 16.04.2018 14:19

Уголовное дело в отношении двух волгоградцев, обвиняемых в даче взятки сотруднику полиции, передано сегодня в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале мужчины передали через знакомого 100 тысяч рублей начальнику одного из структурных подразделений службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Эти деньги должны были стать половиной взятки, при помощи которой они хотели “замять” уголовное дело о незаконном приобретении права на квартиру. Полицейский отказался идти на сделку с совестью и сообщил о незаконном предложении начальству. Посредник был задержан сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности регионального УМВД сразу...
Прочитана: 2423 раз
Происшествия 16.04.2018 14:11

В превышении должностных полномочий подозревается старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Городищенскому району. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, уголовное дело в отношении подполковника полиции возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый, зная о противоправной деятельности своего знакомого, который незаконно регистрировал по месту проживания иностранных граждан, осуществлял общее покровительство его деятельности. С сентября по декабрь 2017 года полицейский предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ. ...
Прочитана: 3544 раз
Культура 16.04.2018 13:34

В Волгограде пройдет бенефис артиста молодежного театра Александра Масленникова Сегодня заслуженный артист РФ Александр Масленников отмечает свое 65-летие. В волгоградском молодёжном театре, где он служит, 18 апреля состоится его бенефис: артист предстанет в роли сэра Тоби Белча в премьерном спектакле «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, Масленников с отличием закончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова, а затем, также с отличием - ГИТИС им. А.В. Луначарского. Он является лауреатом конкурсов «Мой современник», «Провинциальная муза», награждён Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и Союза театральных деятелей, министерства культуры Волгоградской области, почётным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству», многими другими.  Работает артист в Волгоградском молодёжном театре, до...
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычногоКомментарии11
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Облкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде
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"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"Комментарии20
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В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
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