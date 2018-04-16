В Волгограде появились фальшивые БТИ

В волгоградском УФАС России рассмотрены три дела, возбужденные в отношении ООО «БТИ-1», ООО «БТИ», ООО «БТИ-Центр» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, поводом для возбуждения дел стали факты недобросовестного приобретения и использования фирменного наименования лиц с указанием аббревиатуры «БТИ» юридическими лицами, фактически не являющимися Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Между тем БТИ (Бюро технической инвентаризации) согласно действующему законодательству - это специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации (унитарные предприятия, службы, управления, бюро). В общей сложности в настоящее время Волгоградским УФАС России было возбуждено 5 дел по аналогичным признакам недобросовестной конкуренции на рынке кадастровых работ. Так, на рассмотрении Управления находятся дела в отношении ООО «БТИ», ООО «БТИ-1», ООО «БТИ-Центр», ООО «БТИ плюс», ООО «БТИ-онлайн». Все лица являются частными организациями, занимаются кадастровой деятельностью, но не имеют права заниматься учетом и технической инвентаризацией объектов недвижимости.

Кроме того, управлением к настоящему времени выдано 3 предупреждения по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Речь идет о введении в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, гражданам. Однако на самом деле эти лица также не являются фактически Бюро технической инвентаризации, но используют данную аббревиатуру в указании на свою организацию в рекламе, на вывесках, на собственном сайте. Предупреждения, в частности, выдавались ИП Седову И.Е., ИП Саблину В.С., ООО «Единая служба недвижимости».



