В Волгограде прокуроры помогли больному подростку бесплатно получить лекарство за 13,5 млн рублей

Прокуратура добилась бесплатного предоставления дорогостоящего лекарства 16-летней девочке, страдающей орфанным заболеванием. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению матери подростка. Было выявлено, что девочка с 2009 года является ребенком-инвалидом в связи с наличием заболевания "ювенальный ревматозный артрит с системным началом" и включена в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями. По результатам обследования в ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Минздрава РФ (г.Москва) в декабре 2015 года девочке рекомендована терапия лекарственным препаратом "Канакинумаб" ("Иларис") по 200 мг в месяц (1-2 флакона). С января по октябрь 2017 года ее бесплатно обеспечивали указанным лекарством, что привело к значительному улучшению состояния здоровья девочки.

Однако в ноябре 2017 года в выписке льготного рецепта матери ребенка было отказано в связи с его отсутствием на складе. В период с ноября по декабрь 2017 года, несмотря на неоднократные обращения матери, ребенок-инвалид дорогостоящим лекарственным препаратом не обеспечивался.

В этой связи прокурор Центрального района г.Волгограда предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить несовершеннолетнюю жизненно необходимым лекарством. Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Апелляция оставила жалобу ответчика без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу.

В настоящее время ответчик фактически исполнил судебное решение – произведена закупка необходимого ребенку лекарственного препарата до конца 2018 года на общую сумму 13,5 млн. рублей.