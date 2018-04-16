







Волгоградские полицейские сегодня отмечают 99-ю годовщину со дня образования ведомства. Как сообщает корр. ИА “Высота 102”, торжества начались с построения сотрудников полиции, курсантов академии МВД, росгвардейцев, казаков, дружинников и кадетов полицейских классов. С напутствием к стражам порядка обратились начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Достойнейшие из полицейских, казаков и дружинников, получили награды и благодарственные письма, а подарком лучшим подразделениям стали более 40 новеньких служебных автомобилей.













Свою историю волгоградские полицейские ведут от управления Царицынской губернской милиции, которое было создано в разгар Гражданской войны и боев за город на Волге - 16 апреля 1919 года. В годы Великой Отечественной войны сталинградские милиционеры вместе с частями 10-й дивизии войск НКВД первыми встали на пути рвущихся к городу немецко-фашистских захватчиков. Проявили себя волгоградские милиционеры и в горячих точках на Северном Кавказе в 1990-е и 2000-е годы. Также на протяжении всего этого времени они стояли на страже покоя и безопасности граждан, ежедневно давая отпор преступности и подтверждая свой профессионализм.



