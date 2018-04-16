«Сады Придонья» наградили лучшую производственную смену 2017 года









Конкурс «Лучшая смена» в компании проводится с 2014 года. По словам вице-президента по производству компании «Сады Придонья» Ивана Самохина, подобное соревнование отличает его целенаправленность, нацеленность на конечные результаты, что весьма важно в условиях роста и усложнения экономики. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в этом году максимальный итоговый балл набрала смена № 2 под руководством Олега Шкарупы. Ему удалось создать в коллективе благоприятную атмосферу, где высоко ценят профессионализм, взаимопомощь и доверие.

«Лучшая смена» – это непрерывный процесс и постоянная работа. С экономической точки зрения коллектив мобилизует свои силы на неуклонное повышение производительности труда, экономию материальных ресурсов, лучшее использование производственных фондов, повышение качества продукции, — отметил Иван Самохин. – С другой стороны конкурс учит добросовестному отношению к труду, повышает ответственность за личную работу и деятельность коллектива, дает почувствовать каждому его причастность к решению задач, стоящих перед коллективом, воспитывает чувство товарищества и взаимопомощи».

На производстве в «Садах Придонья» в круглосуточном режиме работают три смены, а это порядка 600 человек. Каждая смена решает широкий круг вопросов, необходимых для обеспечения надежной и эффективной работы предприятия. Конкурс смог объединить сразу несколько подразделений — службу главного технолога, производственно-испытательную лабораторию, сервисную службу, сотрудников складского комплекса и карного хозяйства.

Конкурсная комиссия оценивала качественное выполнение сменного задания, соблюдение технологии, техники безопасности, уровень знаний. Каждая смена представила проект «Мое бережливое производство».

Традиционно для победителей в Культурно-спортивном комплексе «Сады Придонья» в одноименном поселке был организован настоящий праздник, в ходе которого прошла церемония награждения и передачи переходящего кубка, а также концертная программа с выступлением вокальных и танцевальных коллективов.







