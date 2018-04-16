Более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом «Видеонаблюдением»





С начала текущего года более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля за жильём, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Сервис предоставляет возможность просмотра через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на всех популярных смартфонах.

По словам директора по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Черваковой, появление этой услуги продиктовано стремлением людей сделать свой дом, квартиру более безопасными. «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит дома, на компьютере или смартфоне. Важно, что и запись сохраняется не на вашем устройстве, занимая место и ресурсы, а в облачном хранилище».

«Видеонаблюдение» – один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля за жильём. Сервис предоставляет возможность просмотра через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на всех популярных смартфонах.

Все записи находятся в облачном хранилище «Ростелекома» в течение 7 дней. Записи с камер транслируются в прямом режиме и по запросу клиента сохраняются в архиве. Видеоаналитика позволяет отслеживать и отправлять уведомления: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора, отключение камеры. В приложении поддерживаются: полноэкранный режим, сохранение скриншотов, сохранение и скачивание видео в mp4. Для работы камеры необходим доступ в интернет от любого провайдера.