В центре Волгограда чугунная ограда снова окрашивается в рыжие тона







Чугунная ограда в центре Волгограда, уже многие годы не дающая покоя горожанам, снова привлекла к себе внимание. Как сообщает ИА «Высота 102», копия знаменитого резного заборчика вновь покрывается ржавчиной. Новодел появился на проспекте Ленина в конце 2016 года, а уже в апреле 2017-го самопроизвольно окрасился в неприглядный рыжий цвет. К покраске ограды тогда привлекли заключенных из колонии-поселения ИК №9. Спустя год ограда опять требует «наведения красоты», а стало быть, и денежных расходов на приобретение краски. В прошлом году новую ограду «обновляли» специальным грунтом-эмалью, предназначенным для нанесения на ржавчину.





Напомним, ограду с проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда демонтировали в 2007 году в связи с уширением проезжей части. Чугунное сооружение должны были отпескоструить и вернуть обратно, но по какой-то причине забыли. Сейчас отдельные фрагменты исторической ограды, как поясняют чиновники, можно увидеть в разных районах города. В 2016 году власти решили установить на месте прежней новую ограду, копирующую предшественницу, - причем в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По крайней мере, такая формулировка звучала в официальных документах профильных ведомств. Установка 2,2 км ограждения весом 220 тонн потянула почти на 30 млн рублей.



