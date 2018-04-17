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Общество
 17.04.2018 13:16

В центре Волгограда чугунная ограда снова окрашивается в рыжие тона



Чугунная ограда в центре Волгограда, уже многие годы не дающая покоя горожанам, снова привлекла к себе внимание. Как сообщает ИА «Высота 102», копия знаменитого резного заборчика вновь покрывается ржавчиной. Новодел появился на проспекте Ленина в конце 2016 года, а уже в апреле 2017-го самопроизвольно окрасился в неприглядный рыжий цвет. К покраске ограды тогда привлекли заключенных из колонии-поселения ИК №9. Спустя год ограда опять требует «наведения красоты», а стало быть, и денежных расходов на приобретение краски. В прошлом году новую ограду «обновляли» специальным грунтом-эмалью, предназначенным для нанесения на ржавчину.

Напомним, ограду с проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда демонтировали в 2007 году в связи с уширением проезжей части. Чугунное сооружение должны были отпескоструить и вернуть обратно, но по какой-то причине забыли. Сейчас отдельные фрагменты исторической ограды, как поясняют чиновники, можно увидеть в разных районах города. В 2016 году власти решили установить на месте прежней новую ограду, копирующую предшественницу, - причем в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По крайней мере, такая формулировка звучала в официальных документах профильных ведомств. Установка 2,2 км ограждения весом 220 тонн потянула почти на 30 млн рублей. 
Апрель 2017г. Заключенные колонии-поселения красят чугунную ограду.
17апреля13:16
Апрель 2017г. Заключенные колонии-поселения красят чугунную ограду.

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В Волгограде жильцам «Комарово» власти обещают шикарный новогодний подарок Не верят своим глазам и боятся сглазить обладатели квартир в жилом комплексе «Комарово» Советского района Волгограда. На улице Ивановского, примыкающей к двум десяткам многоэтажных домов, наконец приступили к строительству дороги, сообщает ИА "Высота 102". По просьбе жильцов в Комарово сегодня приехали активисты Общероссийского народного фронта, которые пригласили на встречу и чиновников. Они и рассказали, что четырехполосное асфальтовое полотно в границах от Качуевской до Казахской должны сдать в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Пока же здесь грунтовка, частично облагороженная бетонными плитами. Несложно представить, что здесь творится в период осенней и ранневесенней распутицы....
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Спорт 17.04.2018 16:55

В центре Волгограда открывается билетный центр FIFA В среду, 18 апреля, в Волгограде открывается билетный центр FIFA, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные международной футбольной организации. Центр находится по адресу: ул. Краснознаменская, 11 - это здание ГДЮЦ. Там можно будет получить уже купленные через интернет билеты, а с 1 мая должна начаться и продажа оставшихся билетов. Центр будет работать 18 апреля - 31 мая: понедельник – пятница: 14:00 – 19:00, суббота – воскресенье: 10:30 – 19:00, После 31 мая: понедельник – воскресенье: 10:00 – 20:00.
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Борьба с коррупцией 17.04.2018 16:48

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Экология 17.04.2018 16:19

В Волгограде прошли испытания камышового цирюльника Болотоход для уничтожения камышей сегодня испытали в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Это совместная попытка «зеленых» активистов и районных властей внедрить практику щадящего для экологии способа борьбы с камышовыми плантациями. Глава районной администрации Антон Конин пояснил, что в дальнейшем болотоход планируется активно использовать для покоса тростника. «Все знают, что в нашем Красноармейском районе эта проблема стоит наиболее остро, потому что большие площади заболочены и не везде может справиться оборудование дорожной направленности»,- рассказал чиновник. По его словам, чудо-технику доставили из Москвы, компания-поставщик учла все пожелания, в дальнейшем камышовый «цирюльник» будет закуплен в лизинг для эксплуатации...
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Общество 17.04.2018 16:05

Жители Котельниково Волгоградской области уличили своего главу в лукавстве Виктор Киселев от имени жителей забытого властями поселка Мелиораторов пришел на прием к главе администрации Котельниковского городского поселения Андрею Федорову, чтобы решить проблему бездорожья на улице Волгоградской. Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги». По словам читателя информагентства, Андрей Леонтьевич заверил в том, что в следующем, 2019 году, вся территория поселка будет закатана асфальтом.  Однако, судя по принятому постановлению администрации о благоустройстве на период до 2022 года, ремонт дороги в поселке Мелиораторов в планах не значится. «По всей вероятности, высокопоставленный чиновник зачем-то...
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Телеком 17.04.2018 16:00

Пенсионеры Волгоградской области могут показать свои умения в конкурсе «Спасибо интернету 2018» Прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, начнется 18 апреля 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Номинации конкурса: • Портал gosuslugi.ru: мой опыт; • Мои интернет-достижения; • Интернет-предприниматель, интернет – работодатель; • Моя общественная интернет-инициатива. Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г. Чтобы принять участие...
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Общество 17.04.2018 15:12

У несовершеннолетних жителей Волгоградской области остается все меньше шансов найти подработку. Так, в прошлом году из-за ухудшения экономической ситуации у большинства работодателей Волгоградской области комитет по труду и занятости населения не смог трудоустроить запланированное количество несовершеннолетних граждан.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение региональной контрольно-счетной палаты, в 2017 году целевой показатель подпрограммы по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время составлял 9,08 тыс. человек, однако отсутствие у работодателей-партнеров финансовых средств на выплату заработной платы подросткам привело к тому, что временную работу получили только 6295 несовершеннолетних граждан.  Таким образом, подпрограмма по...
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Общество 17.04.2018 15:03 (Обновлено: 17.04.2018 15:10)

В Волгограде на станции Пионерская устанавливают "умные" эскалаторы Начался монтаж новых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская, сообщает ИА "Высота 102". Старые машины, полностью износившиеся за 35 лет работы, демонтированы и вывезены со станции. Установку четырех новых движущихся лестниц планируют завершить до конца весны, чтобы уже в июне их смогли опробовать жители и гости города. "От старых моделей они отличаются наличием "умной" автоматики. Эскалаторы замедляют движение если людей нет и переходят на обычный режим работы, когда подходят пассажиры. Это позволяет сэкономить электроэнергию и сберечь ресурс самих механизмов", - отмечает старший мастер участка линии СТ Александр Синельников. Уровень шума, производимого подъемниками, менее 60 децибел, что сравнимо с...
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Расследования 17.04.2018 14:46

К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с марта 2009 по декабрь 2015 года ими были обналичены порядка 600 миллионов рублей. Свои услуги они предлагали коммерсантам за “комиссию” в 1%. Полученные деньги проводились через банковские счета сети фиктивных предприятий. Свою вину теневые финансисты не признали. Теперь Плужникову придется провести за решеткой 7 лет и заплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч, а...
Прочитана: 1822 раз
Расследования 17.04.2018 14:23

Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президенту В детский сад «Елочка» в Краснослободске, заведующую которой уволили после видеообращения к президенту, пришли с проверкой. Как сообщили ИА «Высота 102» работники дошкольного учреждения, сотрудники отдела полиции Среднеахтубинского района проверяют финансово-хозяйственную деятельность детского сада за последние несколько лет. В частности, сотрудникам детского сада  задают вопросы, не принимала ли заведующая на работу людей, которые не появлялись на работе, но получали зарплату.  Между тем, детский сад «Елочка» оказался втянутым и в судебный процесс. Так, подрядчик ремонта канализации – ООО «Содружество» - на днях обратился в арбитражный суд Волгоградской области, заявив сумму исковых требований к дошкольному учреждению в размере...
Прочитана: 2549 раз
Здравоохранение 17.04.2018 13:52

В Волгограде для участников и гостей ЧМ-2018 будут доступны 12 больниц Специализированную медицинскую помощь в Волгограде участникам и болельщикам в период ЧМ-2018 будут оказывать 12 учреждений здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым. В документе указано, что медицинскую эвакуацию лиц с объектов ЧМ поручено обеспечить главному врачу ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". В зависимости от заболевания их будут доставлять в одно из 12-ти лечебных учреждений, указанных в приказе. Так, многопрофильную медпомощь будет оказывать ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", которую реконструировали непосредственно к ЧМ-2018. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" и ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая...
Прочитана: 696 раз
Общество 17.04.2018 13:34

Современные трамваи, которые выйдут на маршруты в Волгограде в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, согласно договора, будут обеспечены страховой защитой до 31 декабря 2022 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в страховой компании. Первые 6 новых трамваев уже застрахованы от повреждения, утраты и гибели на сумму более 106 млн рублей. 
Прочитана: 567 раз
Экономика 17.04.2018 13:02

«Прорабатывается»: ликвидация «белого моря» и новые производства волгоградского «Химпрома» все еще миражи Финансирование дорогостоящих мероприятий по ликвидации гигантского шламонакопителя волгоградского завода-банкрота «Химпром» может начаться уже в этом году, сообщает ИА «Высота 102». В ответ на запрос редакции комитет промышленности региона проинформировал, что вопрос выделения более 5 миллиардов рублей в перспективе 2018 - 2020 годов сейчас «прорабатывается» на федеральном уровне. Достоверность сметной стоимости ликвидации т.н. «белого моря» и рекультивации загрязненных участков подтверждена экспертизами. Кроме того, администрация Волгоградской области пытается добиться внесения шламонакопителя «Химпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы войти в приоритетный проект правительства РФ «Чистая страна».  Редакция ИА...
Прочитана: 3337 раз
Расследования 17.04.2018 12:35

В Волгограде суд решил участь "виновника" взрыва дома на проспекте Университетский Торговый павильон “Сазан Карпыч”, располагающийся рядом с местом, где стоял дом №60 по проспекту Университетский, будет снесен. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня Советский районный суд удовлетворил иск о сносе торговой точки, который городская администрация предъявила ее владельцу Юрославу Бабаяну. Напомним, что в мае прошлого года при несогласованном подключении  данного торгового павильона к коммуникациям была повреждена газовая труба. Газ проник в подвал многоквартирного дома и взорвался. Произошло обрушение подъезда. Погибли 4 и были ранены 11 человек. Не подлежащее восстановлению здание пришлось снести. Общий ущерб составил около 150 миллионов рублей. 
Прочитана: 2065 раз
Здравоохранение 17.04.2018 12:33

Правительство РФ выделило Волгоградской области 69 млн рублей на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, медучреждения должны полностью перейти на электронные медицинские документы, включая и медкарты пациентов. Также должна быть организована дистанционная запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг. Отметим, что всего на внедрение информационных систем в медучреждениях кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд рублей для 75 субъектов РФ. Бюджетное ассигнование для Волгоградской области является одним из самых высоких. Больше получат только Тверская область – 78 млн и Ростовская область...
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"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"Комментарии20
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В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
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«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области объявлена всеобщая мобилизация на борьбу с мусоромКомментарии18
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Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева подарил волгоградцам музыку Дебюсси и ЧайковскогоКомментарии22
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Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
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