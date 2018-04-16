Судя по всему, мусор, с которым начали бороться в минувшую субботу в Волгограде на общегородском субботнике, собрать собрали, а вывезти забыли, - сообщили ИА «Высота 102» жители улицы Штеменко Краснооктябрьского района. Третий день отходы лежат в мешках и вывозить их, похоже, никто не торопится.

Но самое ужасное, по словам волгоградцев, что собранные отходы складированы в кучи, а в мешки вообще не упакованы. Третий день ветер разносит во все стороны листья и ветки.

«Так что же получается, - спрашивают краснооктябрьцы. - Люди выходят, честно работают, но никому нет дела до того, чтобы все сделать по-хозяйски, довести работу до конца. Выходит, что весь труд коту под хвост».





Такие прецеденты уже есть: именно так поступило МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», несмотря на многочисленные протесты людей, напротив домов по проспекту имени Ленина, 119, 117, 115.

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



