





Реанимацией сразу нескольких популярных дорог в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда занялись дорожники. Не скорой, но плановой помощи дождалась улица Профсоюзная – в границах Первой продольной магистрали и улицы Глубокоовражной. Верхний слой старого асфальта срезали, частично уложили первый слой нового полотна, сообщает ИА «Высота 102».





В центре кипит работа на одной из главных улиц города – улице Мира. В районе площади Павших борцов – одной из визитных карточек города - проезжая часть выглядела совершенно непрезентабельно. Временные неудобства доставили автолюбителям дорожники и на улице Советской, которую в этом году полностью капитально отремонтируют. В районе музея-панорамы «Сталинградская битва» уже можно наблюдать первые результаты этой работы – первый слой асфальта здесь уже уложен. Советская улица вошла в перечень объектов, которые в этом году обновят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На капремонт 60 км асфальта в городе-герое в этом году дорожники освоят больше миллиарда казенных рублей. К примеру, в Кировском районе новый асфальт появится на улице Лазоревой (от улицы Саши Чекалина до границы Красноармейского района), в Тракторозаводском - на улице Шурухина, в Краснооктябрьском – на улицах Таращанцев, Менделеева, проспекте Металлургов и др.







