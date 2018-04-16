Сегодня заслуженный артист РФ Александр Масленников отмечает свое 65-летие. В волгоградском молодёжном театре, где сегодня он служит, 18 апреля состоится его бенефис: артист предстанет в роли сэра Тоби Белча в премьерном спектакле «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, Масленников с отличием закончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова, а затем, также с отличием - ГИТИС им. А.В. Луначарского. Он является лауреатом конкурсов «Мой современник», «Провинциальная муза», награждён Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и Союза театральных деятелей, министерства культуры Волгоградской области, почётным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству», многими другими.

Работает артист в Волгоградском молодёжном театре, до этого почти 30 лет служил в Волгоградском ТЮЗе, где исполнил более 100 ролей современного и классического репертуара.



