Москва оценила ставший классикой жанра волгоградский проект





Проект «Извините, Вы не видели Лосева?», покоривший сердца волгоградцев и гостей города – в книге «50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, вышедшее в столице иллюстрированное шестисотстраничное издание посвящено лучшим проектам, реализованным в России, США и Чехии. Волгоградский проект стал лауреатом национальной премии в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».

Работе волгоградцев посвящены страницы 119 – 128.

«Проект, – прокомментировал его куратор Дмитрий Грушевский, выступая в столичной библиотеке имени Некрасова, – направлен на диверсификацию смыслов ментального моногорода. Он стал общим делом неравнодушных горожан, желающих принести мир и романтику в жесткую среду мегаполиса. Имя и наследие художника Виктора Лосева возвращено в культурологический дискурс города, региона и страны. По договоренности с владельцами оцифрованы и частично описаны работы Виктора Лосева, хранящиеся в семьях волгоградцев, прочитаны лекции о наследии мастера и искусстве ХХ - ХХI вв., организованы мастер-классы современных художников и кураторов, выставки».

Фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» стал ежегодным. 13 мая 2018 г. профессиональные художники и любители планируют в третий раз выйти на улицы Волгограда, чтобы писать на пленэре город и прохожих, создавать произведения искусства, используя классические и современные техники.Проект вызвал живой интерес в средах специалистов в области регионального развития, туризма и музейной отрасли. 5 – 6 апреля один из авторов проекта, Марина Воронова, рассказала о нем в Сант-Петербурге, в Государственном Эрмитаже.

Напомним, побудительным мотивом проекта стал современный Волгоград – город воинской славы, в котором military доминирует над мирным. Авторы искали яркую – мирную и романтическую – городскую историю, которая смогла бы стать катализатором перемен. Лейтмотив проекта – творчество реального человека, сначала ставшего городской легендой, затем – забытого. Во второй половине ХХ века в городе жил и работал художник Виктор Лосев. Он писал в большей степени миниатюры. И, согласно легенде, дарил их прохожим – летопись города и окрестностей: пейзажи, портреты, зарисовки бытовых сцен. Он стал, по сути genius loci, частью среды, достопримечательностью. В семьях волгоградцев, по оценкам авторов проекта, хранится более трех тысяч работ художника.



