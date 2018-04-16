В Волгограде торговца фальшивыми сигаретами осудили на 20 месяцев тюрьмы

Оптимистические цифры выдал Волгоградстат в сфере доходов населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, номинальные денежные доходы населения в январе-феврале 2018 года составили 90,5 миллиарда рублей. Тогда как в январе-феврале 2017 года этот показатель был меньше - 91,2 млрд. рублей. При этом была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей (всего 3,9 млрд. рублей). Но и реальные денежные доходы также дают повод для «хорошего настроения». Так, в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года они увеличились на 7,1%. А в январе-феврале этого года...

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