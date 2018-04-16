|Расследования
|16.04.2018 12:52
В Волгограде торговца фальшивыми сигаретами осудили на 20 месяцев тюрьмы
К году и восьми месяцам колонии общего режима приговорен волгоградец Алексей Скачков за торговлю контрафактными сигаретами. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял сегодня Центральный районный суд. С ноября 2015 по июль 2016 года он скупал для перепродажи немаркированные сигареты известных торговых марок. Их он хранил в гаражах в Центральном районе. Ущерб дистрибьютерам табачной продукции составил около пяти с половиной миллионов рублей. Ущерб владельцам товарных знаков составил около 2 миллионов рублей. При обыске были также были найдены договоры на продажу контрафакта ряду индивидуальных предпринимателей, также известно, что Скачков продавал сигареты в розницу. Преступление было раскрыто волгоградскими полицейскими.
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В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Борьба с коррупцией
|16.04.2018 14:19 (Обновлено: 16.04.2018 14:25)
Уголовное дело в отношении двух волгоградцев, обвиняемых в даче взятки сотруднику полиции, передано сегодня в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале мужчины передали через знакомого 100 тысяч рублей начальнику одного из структурных подразделений службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Эти деньги должны были стать половиной взятки, при помощи которой они хотели “замять” уголовное дело о незаконном приобретении права на квартиру. Полицейский отказался идти на сделку с совестью и сообщил о незаконном предложении начальству. Посредник был задержан сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности регионального УМВД сразу...
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|Происшествия
|16.04.2018 14:11
В превышении должностных полномочий подозревается старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Городищенскому району. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, уголовное дело в отношении подполковника полиции возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый, зная о противоправной деятельности своего знакомого, который незаконно регистрировал по месту проживания иностранных граждан, осуществлял общее покровительство его деятельности. С сентября по декабрь 2017 года полицейский предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ. ...
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|Спорт
|16.04.2018 13:26
У стадиона «Волгоград Арена» запретят парковку и стоянку автотранспорта во время проведения тестового матча 21 апреля, сообщает ИА «Высота 102». «Зачистка» близлежащей территории от транспорта начнется уже в ночь на предстоящую субботу. Об этом сегодня рассказал журналистам начальник ГИБДД Волгограда Андрей Рибун. По словам главного дорожного полицейского города, парковка и стоянка машин будет запрещена от улицы Бакинской до подножия Мамаева кургана, а также на участке от 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Запрет распространяется не только на проспект Ленина, но и Нулевую продольную. Общественный транспорт сможет...
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|Происшествия
|16.04.2018 13:24
Частный дом сгорел в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Морфлотской поступил на пульт дежурного в 12:20. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №20. И около часа дня они потушили пламя. По имеющимся сведениям, в доме на момент возгорания никого не было. Сейчас устанавливаются владельцы сгоревшего жилища, а также выясняются причины пожара. В тоже время сотрудники МЧС напоминают жителям частных домов о необходимости очищать приусадебные участки от сухих травы и деревьев, а также соблюдать осторожность при обращении с огнем.
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|Общество
|16.04.2018 13:23
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа», добровольно объединившись в отряд волонтёров, пришли на помощь работникам контактного зоопарка в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта акция стала первым делом, с которого отряд волонтёров-химиков начал свою деятельность. Волонтёры расчистили каменный бассейн для уток и черепах, а также привели в порядок территорию вокруг вольера с совами, которые почти два года назад, будучи птенцами, выпали из гнезда на территории промплощадки «КАУСТИКа». В отряде добровольцев волгоградского «КАУСТИКа» - аппаратчики, техники, инженеры, машинист насосной станции, менеджеры из аппарата управления. Все они – жители Красноармейского района Волгограда, а потому и...
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|Культура
|16.04.2018 13:14
Проект «Извините, Вы не видели Лосева?», покоривший сердца волгоградцев и гостей города – в книге «50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, вышедшее в столице иллюстрированное шестисотстраничное издание посвящено лучшим проектам, реализованным в России, США и Чехии. Волгоградский проект стал лауреатом национальной премии в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий». Работе волгоградцев посвящены страницы 119 – 128. «Проект, – прокомментировал его куратор Дмитрий Грушевский, выступая в столичной библиотеке имени Некрасова, – направлен на диверсификацию смыслов ментального моногорода. Он стал общим делом неравнодушных горожан,...
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|Общество
|16.04.2018 12:49
Сегодня останавливается подача теплоносителя в жилые дома и на объекты социальной сферы Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в администрации города, подача тепла будет прекращена сразу во всех районах. Но произойдет это не мгновенно - сначала управляющие организации перекрывают подачу отопления на вводе в жилые дома, затем закрываются задвижки на внутриквартальных сетях теплоснабжения и тепловых пунктах, после этого котельные и тепловые пункты переводятся на летний режим работы. Накануне окончания отопительного сезона были проведены температурные испытания системы, после отключения отопления предстоят гидравлические испытания, чтобы определить слабые места и провести замену трубопроводов, узлов и агрегатов. Параллельно в...
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|Астрахань
|16.04.2018 12:48
В Астраханской области во время рыбалки близ села Каменный Яр утонули двое волгоградцев. По информации регионального СУ СК России, тела мужчин и резиновую лодку у берега, с которой они перевернулись, обнаружил их третий товарищ. Известно, что мужчины приехали в область, чтобы отдохнуть. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Сейчас выясняются точные причины смерти и подробности происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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|Общество
|16.04.2018 12:39
Материальную помощь за поврежденное имущество в Волгоградской области получили уже 565 семей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, пострадавшим также оказывают психологическую помощь, налажено медицинское и социальное обслуживание населения подтопленных территорий. Размер выплаченных компенсаций в администрации региона не называют. По данным регионального ГУ МЧС, сегодня в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта Иловлинского, Руднянского и Алексеевского районов — ранее паводком был охвачено 81 поселение. В Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 4 апреля по решению губернатора.
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|Расследования
|16.04.2018 11:59
Обманутых клиентов риэлторской фирмы “Апартамент” ищут волгоградские полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по данным следствия, директор фирмы Ирина Ирикинова, подозреваемая в мошенничестве, с 2014 года обещала волгоградцам помочь с улучшением жилищных условий. Она заключала фиктивные договоры на покупку квартир из муниципального фонда по ценам, в несколько раз ниже рыночных. При этом она убеждала клиентов, что это проходит в рамках федеральной программы. Полученные деньги шли в ее собственный карман. Ее “добычей” стали 50 миллионов рублей. Сейчас женщина находится в СИЗО. Пострадавших от действий Ирикиновой Ирины Борисовны, а также ее возможных соучастников: соучредителя общества Синченко Юлии...
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|Происшествия
|16.04.2018 11:47
Незарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье изъяли пограничники и полицейские у жителя Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, в домовладении 42-летнего жителя с. Савинка Палласовского района обнаружено и изъято ружье Иж-17, 16 калибра. Необходимых документов на приобретение, хранение и ношение оружия мужчина не имел. Оружие передано в районный отдел МВД России.
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|Происшествия
|16.04.2018 10:33
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном контейнере на дачах в Городищенском районе. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" и.о старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Юлия Лисеева, отчлененные фрагменты кистей рук, предплечий и головы, которые принадлежали мужчине, обнаружил 80-летний местный житель. Он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса очевидец пояснил, что находясь около мусорных контейнеров, он увидел, как подъехал автомобиль неизвестной марки, из которого вышел мужчина и выбросил в...
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|Аналитика
|16.04.2018 10:30
Оптимистические цифры выдал Волгоградстат в сфере доходов населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, номинальные денежные доходы населения в январе-феврале 2018 года составили 90,5 миллиарда рублей. Тогда как в январе-феврале 2017 года этот показатель был меньше - 91,2 млрд. рублей. При этом была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей (всего 3,9 млрд. рублей). Но и реальные денежные доходы также дают повод для «хорошего настроения». Так, в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года они увеличились на 7,1%. А в январе-феврале этого года...
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|Политика
|16.04.2018 10:17
В администрации Волгограда утвержден перечень помещений для проведения встреч депутатов Госдумы, регпарламента и городского представительного органа с избирателями на территории города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии, в данном списке – 18 мест: это школы, культурно-досуговые центры, а также районные администрации. Например, встречи с избирателями разрешены в таких культурных комплексах, как «Ударник», «Патриот», «Авангард». Охватят и территории в отдаленных поселках, в частности, на Горной поляне, Водниках, в Гумраке. Нашлось место для встреч с избирателями и в хуторе Кожзавод, расположенном на острове Сарпинский. Здесь к услугам нардепов предоставят спортзал школы №25 на 80 человек....
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|Происшествия
|16.04.2018 09:18
Два человека пострадали в двух драках на набережной в центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, конфликт произошел в воскресенье ночью. 21-летнего молодого человека с травмами головы доставили в больницу от караоке-клуба. Спустя несколько часов от помещения одного из кафе в медучреждения был доставлен 23-летний пострадавший. Полиция уже установила личность того, кто нанес ему травму. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также идет поиск участников конфликта у караоке-клуба. Также в полиции подчеркнули, что конфликты между собой связаны не были. Возбуждены уголовные дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью.
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Расследования
16 апреля 12:52
В Волгограде торговца фальшивыми сигаретами осудили на 20 месяцев тюрьмы
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