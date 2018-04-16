|Общество
|16.04.2018 12:49
Мэрия Волгограда объявила о завершении отопительного сезона
Сегодня останавливается подача теплоносителя в жилые дома и на объекты социальной сферы Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в администрации города, подача тепла будет прекращена сразу во всех районах. Но произойдет это не мгновенно - сначала управляющие организации перекрывают подачу отопления на вводе в жилые дома, затем закрываются задвижки на внутриквартальных сетях теплоснабжения и тепловых пунктах, после этого котельные и тепловые пункты переводятся на летний режим работы. Накануне окончания отопительного сезона были проведены температурные испытания системы, после отключения отопления предстоят гидравлические испытания, чтобы определить слабые места и провести замену трубопроводов, узлов и агрегатов. Параллельно в котельных специалисты приступят к планово-предупредительному ремонту основного оборудования, котлов и насосов, ревизии контрольно-измерительных приборов и автоматики.
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«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб
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Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Борьба с коррупцией
|16.04.2018 14:19 (Обновлено: 16.04.2018 14:25)
Уголовное дело в отношении двух волгоградцев, обвиняемых в даче взятки сотруднику полиции, передано сегодня в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале мужчины передали через знакомого 100 тысяч рублей начальнику одного из структурных подразделений службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Эти деньги должны были стать половиной взятки, при помощи которой они хотели “замять” уголовное дело о незаконном приобретении права на квартиру. Полицейский отказался идти на сделку с совестью и сообщил о незаконном предложении начальству. Посредник был задержан сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности регионального УМВД сразу...
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|Происшествия
|16.04.2018 14:11
В превышении должностных полномочий подозревается старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Городищенскому району. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, уголовное дело в отношении подполковника полиции возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый, зная о противоправной деятельности своего знакомого, который незаконно регистрировал по месту проживания иностранных граждан, осуществлял общее покровительство его деятельности. С сентября по декабрь 2017 года полицейский предупреждал своего приятеля о проводимых правоохранительными органами рейдовых мероприятиях, направленных на выявление иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства РФ. ...
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|Спорт
|16.04.2018 13:26
У стадиона «Волгоград Арена» запретят парковку и стоянку автотранспорта во время проведения тестового матча 21 апреля, сообщает ИА «Высота 102». «Зачистка» близлежащей территории от транспорта начнется уже в ночь на предстоящую субботу. Об этом сегодня рассказал журналистам начальник ГИБДД Волгограда Андрей Рибун. По словам главного дорожного полицейского города, парковка и стоянка машин будет запрещена от улицы Бакинской до подножия Мамаева кургана, а также на участке от 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Запрет распространяется не только на проспект Ленина, но и Нулевую продольную. Общественный транспорт сможет...
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|Происшествия
|16.04.2018 13:24
Частный дом сгорел в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Морфлотской поступил на пульт дежурного в 12:20. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №20. И около часа дня они потушили пламя. По имеющимся сведениям, в доме на момент возгорания никого не было. Сейчас устанавливаются владельцы сгоревшего жилища, а также выясняются причины пожара. В тоже время сотрудники МЧС напоминают жителям частных домов о необходимости очищать приусадебные участки от сухих травы и деревьев, а также соблюдать осторожность при обращении с огнем.
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|Общество
|16.04.2018 13:23
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа», добровольно объединившись в отряд волонтёров, пришли на помощь работникам контактного зоопарка в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта акция стала первым делом, с которого отряд волонтёров-химиков начал свою деятельность. Волонтёры расчистили каменный бассейн для уток и черепах, а также привели в порядок территорию вокруг вольера с совами, которые почти два года назад, будучи птенцами, выпали из гнезда на территории промплощадки «КАУСТИКа». В отряде добровольцев волгоградского «КАУСТИКа» - аппаратчики, техники, инженеры, машинист насосной станции, менеджеры из аппарата управления. Все они – жители Красноармейского района Волгограда, а потому и...
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|Культура
|16.04.2018 13:14
Проект «Извините, Вы не видели Лосева?», покоривший сердца волгоградцев и гостей города – в книге «50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, вышедшее в столице иллюстрированное шестисотстраничное издание посвящено лучшим проектам, реализованным в России, США и Чехии. Волгоградский проект стал лауреатом национальной премии в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий». Работе волгоградцев посвящены страницы 119 – 128. «Проект, – прокомментировал его куратор Дмитрий Грушевский, выступая в столичной библиотеке имени Некрасова, – направлен на диверсификацию смыслов ментального моногорода. Он стал общим делом неравнодушных горожан,...
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|Астрахань
|16.04.2018 12:48
В Астраханской области во время рыбалки близ села Каменный Яр утонули двое волгоградцев. По информации регионального СУ СК России, тела мужчин и резиновую лодку у берега, с которой они перевернулись, обнаружил их третий товарищ. Известно, что мужчины приехали в область, чтобы отдохнуть. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Сейчас выясняются точные причины смерти и подробности происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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|Общество
|16.04.2018 12:39
Материальную помощь за поврежденное имущество в Волгоградской области получили уже 565 семей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, пострадавшим также оказывают психологическую помощь, налажено медицинское и социальное обслуживание населения подтопленных территорий. По данным регионального ГУ МЧС, сегодня в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта Иловлинского, Руднянского и Алексеевского районов — ранее паводком был охвачено 81 поселение. В Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 4 апреля по решению губернатора.
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|Расследования
|16.04.2018 11:59
Обманутых клиентов риэлторской фирмы “Апартамент” ищут волгоградские полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по данным следствия, директор фирмы Ирина Ирикинова, подозреваемая в мошенничестве, с 2014 года обещала волгоградцам помочь с улучшением жилищных условий. Она заключала фиктивные договоры на покупку квартир из муниципального фонда по ценам, в несколько раз ниже рыночных. При этом она убеждала клиентов, что это проходит в рамках федеральной программы. Полученные деньги шли в ее собственный карман. Ее “добычей” стали 50 миллионов рублей. Сейчас женщина находится в СИЗО. Пострадавших от действий Ирикиновой Ирины Борисовны, а также ее возможных соучастников: соучредителя общества Синченко Юлии...
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|Происшествия
|16.04.2018 11:47
Незарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье изъяли пограничники и полицейские у жителя Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, в домовладении 42-летнего жителя с. Савинка Палласовского района обнаружено и изъято ружье Иж-17, 16 калибра. Необходимых документов на приобретение, хранение и ношение оружия мужчина не имел. Оружие передано в районный отдел МВД России.
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|Происшествия
|16.04.2018 10:33
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном контейнере на дачах в Городищенском районе. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" и.о старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Юлия Лисеева, отчлененные фрагменты кистей рук, предплечий и головы, которые принадлежали мужчине, обнаружил 80-летний местный житель. Он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). В ходе допроса очевидец пояснил, что находясь около мусорных контейнеров, он увидел, как подъехал автомобиль неизвестной марки, из которого вышел мужчина и выбросил в...
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|Аналитика
|16.04.2018 10:30
Оптимистические цифры выдал Волгоградстат в сфере доходов населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, номинальные денежные доходы населения в январе-феврале 2018 года составили 90,5 миллиарда рублей. Тогда как в январе-феврале 2017 года этот показатель был меньше - 91,2 млрд. рублей. При этом была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей (всего 3,9 млрд. рублей). Но и реальные денежные доходы также дают повод для «хорошего настроения». Так, в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года они увеличились на 7,1%. А в январе-феврале этого года...
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|Политика
|16.04.2018 10:17
В администрации Волгограда утвержден перечень помещений для проведения встреч депутатов Госдумы, регпарламента и городского представительного органа с избирателями на территории города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии, в данном списке – 18 мест: это школы, культурно-досуговые центры, а также районные администрации. Например, встречи с избирателями разрешены в таких культурных комплексах, как «Ударник», «Патриот», «Авангард». Охватят и территории в отдаленных поселках, в частности, на Горной поляне, Водниках, в Гумраке. Нашлось место для встреч с избирателями и в хуторе Кожзавод, расположенном на острове Сарпинский. Здесь к услугам нардепов предоставят спортзал школы №25 на 80 человек....
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|Происшествия
|16.04.2018 09:18
Два человека пострадали в двух драках на набережной в центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, конфликт произошел в воскресенье ночью. 21-летнего молодого человека с травмами головы доставили в больницу от караоке-клуба. Спустя несколько часов от помещения одного из кафе в медучреждения был доставлен 23-летний пострадавший. Полиция уже установила личность того, кто нанес ему травму. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также идет поиск участников конфликта у караоке-клуба. Также в полиции подчеркнули, что конфликты между собой связаны не были. Возбуждены уголовные дела по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью.
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|Экология
|16.04.2018 08:14
Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев заявил ИА "Высота 102", что захоронение прошлогодних листьев и старых веток деревьев в лесопарковой зоне недопустимо. Напомним, информагентство 15 апреля дважды рассказывало о ситуации в материалах "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне" и "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зоне". По словам активиста, работники МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района", которые и занимались этим делом, не смогли предъявить ни представителям "Зеленого патруля", которые побывали на этом месте,...
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16 апреля 13:24
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Мэрия Волгограда объявила о завершении отопительного сезона 9
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