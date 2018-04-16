







Материальную помощь за поврежденное имущество в Волгоградской области получили уже 565 семей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, пострадавшим также оказывают психологическую помощь, налажено медицинское и социальное обслуживание населения подтопленных территорий.

По данным регионального ГУ МЧС, сегодня в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта Иловлинского, Руднянского и Алексеевского районов — ранее паводком был охвачено 81 поселение. В Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 4 апреля по решению губернатора.



