Впечатлениями от праздника, подаренного депутатом Госдумы Анной Кувычко, руководители школ Центрального района, которые накануне вернулись из столицы, поделились с ИА «Высота 102».

«Главная цель нашей поездки – образовательная, - говорит Лариса Тропкина, директор лицея №5 имени Гагарина. - Я много видела разных школ во многих городах России и убедилась еще раз в том, что наше волгоградское образование ничуть не хуже московского, мы идем в ногу со временем. А если говорить о том, как поставлено в Волгоградской области патриотическое воспитание, то многие у нас могут поучиться. Не случайно Волгоградская область занимает первое место в России по этому направлению».

Тем не менее, - говорит она, - московская школа произвела впечатление. Само здание построено по особому проекту: выглядит как космический корабль, устремленный ввысь. «Здесь - двухуровневый спортзал, где предусмотрены даже трибуны для зрителей, хотя спортзал в нашей школе очень хороший: созданы все возможности для занятий детей спортом. Что касается инноваций в образовательных процессах в московской школе, то они практически ничем не отличаются нашего уровня», убеждена Тропкина. Ее мнение полностью разделяют и другие члены делегации, в составе которой было 10 человек».

Еще одно яркое впечатление - посещение пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о работе сети Интернет. «Мы с огромным интересом слушали доклад, с которым выступал Сергей Боярский, выступления других парламентариев. Примечательно, что в поезде по пути в Москву мы обсуждали с коллегами вопрос безопасности школьников в социальных сетях, так что эта тема в Госдуме прозвучала будто по заказу», - говорит Лариса Тропкина.

С работой всех фракций в Госдуме волгоградцы знакомились в стилизованном зале, где КПРФ представляет красный рояль, Справедливую Россию – большой глобус, и так далее. А кабинет Анны Кувычко поразил директоров фотографиями из города Волгограда, на которых – открытие ДЮЦа, встречи с ветеранами и школьниками и многое другое. «У нас было чувство, будто мы дома», - заметила Лариса Тропкина.

«Вынуждена разочаровать тех, кто утверждает, что здание Думы «тонет в коврах», - присоединяется к беседе директор СШ №44 Ирина Комисарова. – Слухи на эту тему сильно преувеличены, ковры самые обычные, обед в столовой - тоже».

Сильное чувство на руководителей волгоградских школ произвела экскурсия по Москве с посещением Красной площади, Охотного ряда, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей, которую провел Юрий Макеев и работу которого они назвали образцом современного рассказа об истории Москвы. «Мы планируем пригласить его в Волгоград для проведения мастер-класса для наших экскурсоводов, потому что на самом деле это – большое искусство – заинтересовать туристов рассказом о, казалось бы, известных местах так, чтобы люди вновь и вновь захотели вернуться в наш город», - говорит Лариса Тропкина.

Настоящее потрясение испытали педагоги и во время посещения балета «Укрощение строптивой» в Большом театре, поставленного Жаном-Кристофом Майо на музыку Шостаковича. Пластика, стилизация, потрясающая музыка и оркестр… «Многие из нас впервые в жизни оказались в Большом, и это, действительно, незабываемо», - говорят волгоградские педагоги.

«Я работаю в школе 33 года, - говорит Ирина Комисарова, - повидала на своем пути многих депутатов. Что касается Анны Александровны Кувычко, то выскажу свое личное мнение и уверена, что его разделят многие: это депутат, которого мы все давно ждали. И не только потому, что она организовала для нас эту замечательную поездку и встречи с интересными людьми. Это обязательный, ответственнейший человек, который не бросает слов на ветер и не обещает золотых гор. Но если она дала слово – обязательно его сдержит. Мы постоянно ощущаем помощь с ее стороны, она в курсе абсолютно всех проблем, которые есть в нашем городе и регионе. Наш депутат – это и наш большой друг. Она делает все, что в ее силах для того, чтобы помочь школам, детским садам, людям, которые постоянно обращаются к ней за помощью. Она абсолютно искренне заинтересована в том, чтобы наша жизнь менялась к лучшему, и поэтому вызывает уважение и нашу признательность», - заключила Ирина Комисарова.

О впечатлениях волгоградских педагогов - в материале информагентства.