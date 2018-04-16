В Волжском широко отметили Наурыз









Жители и гости Волжского отпраздновали Наурыз. Как сообщает ИА «Высота 102», праздник весны собрал более трех тысяч участников. На площадке в парке «Волжский» состоялся праздничный концерт, прошли национальные казахские игры, конные выступления. По результатам конкурса определена лучшая невестка (келинка) – это Динара Ахмеджанова.

Как сообщили информагентству в администрации города, организатором Наурыза выступила общественная организация «Казахи города Волжского» при поддержке администрации Волжского и акимата Жанибекского района (республика Казахстан). Почетным гостем стал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев. Азамат Сафималиулы поздравил волжан с праздником и пожелал дальнейшего процветания Волжскому.













Отметим, накануне в администрации Волжского состоялась рабочая встреча главы города Игоря Воронина с делегацией Республики Казахстан. Гости посетили крупные предприятия города, познакомились с деятельностью Волжского трубного завода, предприятий химпрома. Игорь Воронин отметил, что этот визит должен стать началом долгого и плодотворного сотрудничества.













«Наш район – это, прежде всего, сельское хозяйство. Мы готовы не только приобретать продукцию ваших предприятий, но наладить пути сбыта наших животноводческих ферм», – прокомментировал итоги встречи аким Жанибекского района Азамат Сафималиев.

Казахский праздник встречи весны начался с концерта на площадке в парке «Волжский». На сцене выступили творческие коллективы, в числе которых вокальные и хореографические ансамбли из Жанибекского района, коллектив «Ритмы Кавказа», артисты из Азербайджана, татарских организаций и народные казачьи ансамбли. Свое творчество представили и казахи города Волжского.

Игорь Воронин приветствовал гостей праздника: «У нас волжская семья живет одним большим коллективом. Это здорово. Мы не делимся ни на национальности, ни на вероисповедания. Мы все едины. У нас сегодня и Наурыз, у нас сегодня и Красная горка. Поздравляю вас от всей души. Счастья, здоровья, весны и хорошего настроения!».

В шести юртах, установленных на площадке, были представлены предметы быта и обихода казахов. Гости могли отведать здесь национальные блюда и поближе познакомиться с традициями народа. Впервые была представлена юрта-библиотека, где эксурсовод читала стихи известных и современных казахских поэтов.

С праздником жителей и гостей города поздравил муфтий централизованной религиозной организации Центральное Духовное управление мусульман Волгоградской области «Волгоградский Муфтият» Бата Кефах Мохаммад. Также собравшихся поприветствовал заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко. Николай Леонидович подчеркнул, что в Волжском проводится грамотная политика в области межнациональных и межконфессиональных отношений и это является залогом дружбы и мира. В Волгоградской области проживают более 130 национальностей, 46 000 жителей региона - казахи.













В рамках мероприятия прошли казахские игры и спортивные состязания – участники посоревновались в национальной борьбе (казакша курес), сыграли в казахский футбол на конях (кокпар). Кроме того, в программе были представлены конные выступления с участием казахов, казаков и кавалерии УМВД по г. Волжскому. Участники показали яркие элементы джигитовки, посоревновались в стрельбе из лука.













В конкурсе «Лучшая келинка» жюри выбрали лучшую невестку – это Динара Ахмеджанова. Кроме того, зрителей познакомили с интересными свадебными обычаями, один из которых – беташар (открытие лица невесты). Лицо невесты, прибывшей в дом к свёкру, не показывали никому и только во время обряда будущие родственники могли впервые увидеть лицо девушки.

Добавим, всех гостей праздника казахи города Волжского угощали баурсаками, чак-чаком, сладостями, а также чаем и, конечно же, традиционным праздничным пловом Дружбы.











