Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном контейнере на дачах в Городищенском районе. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" и.о старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Юлия Лисеева, отчлененные фрагменты кистей рук, предплечий и головы, которые принадлежали мужчине, обнаружил 80-летний местный житель. Он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ходе допроса очевидец пояснил, что находясь около мусорных контейнеров, он увидел, как подъехал автомобиль неизвестной марки, из которого вышел мужчина и выбросил в мусорный бак белый полимерный мешок, как впоследствии оказалось с останками человека.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предпринимаются меры к установлению личности убитого, а также обстоятельств совершенного преступления и лиц, к нему причастных.



